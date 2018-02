Artistas do Alto Tietê gravam vídeo celebrando a 'Amizade'

‘Para celebrar o Dia da Amizade, o Clube do Brejo aproveita para realizar o lançamento do vídeo da música "Quem Tem Amigo Tem Tudo". A produção reuniu artistas do Alto Tietê.

A canção de autoria de Cristoilma e produção Musical de Arthur Gattolin e Cleber Akio da "Toca do Gatto", fala do poder da amizade e como conseguimos realizar inúmeras ações com o apoio dos amigos. Assim também foi a produção deste vídeo que contou com a participação voluntária de artistas da região como W- Rox, 3D5, Banda Seventh, Grupo Magicka, Dami Alves, Carol Brito, Bia Chadt, Dolores Baiana, Solange Comitre, Tom Ribeiro, Victor Barros o Mago, Carlito do Creedance Tributos, MC Rodolfo e Arley MC e a participação do grupo de teatro da Associação Cultural Opereta.

Segundo Cristoilma, seu esposo, Oséias passava por um tratamento de câncer quando surgiu a ideia de fazer as camisetas "Quem Tem Amigo Tem Tudo" para ajudar no tratamento. "Ao conversar com a Ana da Cath produções que generosamente doou as estampas da camiseta, voltei emocionada para casa com um forte sentimento de gratidão por todos amigos que estavam a ajudando naquele momento, e com isso, veio a ideia de escrever a canção dedicado à eles", conta a artista.

Após o falecimento de seu marido, ela sentiu a necessidade de compartilhar a mensagem com outras pessoas, e com isso, procurou vários amigos músicos, artistas e produtores para produzir a música. O resultado desta ideia poderá ser assistido nas redes sociais com o titulo "Quem Tem Amigo Tem Tudo" - Clube do Brejo, a partir do lançamento oficial que também acontece às 20 horas no Lions House & Beer, Rua Nove de julho, 523 em Suzano.