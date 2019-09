Bailarino suzanense conquista bolsa de estudos nos Estados Unidos

O bailarino de Suzano, João Vitor Alves, de 20 anos, conseguiu uma bolsa de estudos de dois anos para balé clássico no The Rock School for Dance Education, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O suzanense foi para território americano no dia 21 de setembro.

Há oito anos no âmbito da dança, João fazia aulas no Balleto Studio de Dança, situado em Suzano. Um dos diretores da escola, Eder da Paixão, conta como foi o processo para que o bailarino fosse aos Estados Unidos.

Segundo Eder, João participou de uma audição em 2018 enviando um vídeo de uma aula para a escola americana. O bailarino foi selecionado para fase de testes de duas semanas nos Estados Unidos em julho deste ano e, depois de uma semana, foi aprovado e conquistou a bolsa de estudos.

ORGULHO

De acordo com Eder, é motivo de orgulho ter um bailarino da escola no exterior. "É um orgulho muito grande. E também abre portas para outros alunos. Ele é o primeiro que consegue ir estudar em outro País. É uma escola referência dos Estados Unidos. Ele sempre foi um aluno muito dedicado, já recebeu vários prêmios e é merecedor de tudo isso. Trabalhou firme para chegar onde está hoje", afirma Eder.

"O Balleto Studio de Dança acredita no futuro que a dança pode proporcionar a jovens bailarinos. Temos trabalho individualizado respeitando sempre as possibilidades físicas de cada aluno buscando sempre excelência. Outros bailarinos do Studio se preparam para ingressar para carreira no exterior em 2020.", finaliza.