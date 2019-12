Blocos de rua podem se cadastrar para o Carnaval Mogi 2020

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo acaba de abrir um cadastramento para os blocos de rua que desejam participar do Carnaval Mogi das Cruzes 2020. Podem se inscrever blocos já existentes ou então que estejam em processo de formação e que buscam apoio estrutural da Prefeitura para participarem com segurança das festividades, que serão realizadas entre os dias 21 e 25 de fevereiro do próximo ano. O cadastro ficará aberto até o dia 17 de janeiro.

O assunto foi discutido recentemente, no fórum sobre carnaval de rua, realizado no dia 22 de novembro, no prédio do Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM). Durante o encontro, os participantes esclareceram que buscam apoio da Prefeitura no sentido de fechar ruas, instalar banheiros químicos, disponibilizar equipes de limpeza, empreendedores de rua e afins.

“Eles não buscam aporte financeiro da Prefeitura e sim um apoio na questão da organização e da segurança do evento, então estamos pedindo primeiramente para que os interessados se cadastrem, pois a partir desse cadastro vamos pensar na programação para 2020 e de que maneira a Prefeitura poderá contribuir”, explica o secretário municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori.

De acordo com Sartori, a demanda manifestada de forma mais massiva foi a de realização de eventos restritos a um local, e não necessariamente blocos que percorram trajetos, porém tudo isso ainda será alinhado, conforme o cadastro. “Após o levantamento do número de grupos, veremos se criaremos um circuito ou pontos fixos com programação”, acrescenta, lembrando ainda que, muito embora trate-se de carnaval de rua, não serão permitidos em Mogi das Cruzes carros de som, nem trios elétricos.

A Secretaria de Cultura e Turismo também adianta que está programando a formação de um bloco infantil, que deve percorrer parte do calçadão da área central. A ideia é que o bloco se concentre e saia do Centro Cultural de Mogi das Cruzes e percorra a rua Dr. Paulo Frontin até o Largo do Rosário, ao som de marchinhas carnavalescas.

A mobilização em torno dos blocos tem por objetivo inserir Mogi das Cruzes no circuito dos carnavais de rua do Brasil. Pesquisas mostram que esse tipo de evento só vem crescendo no Brasil e, além de atrair e entreter um grande número de pessoas, eles movimentam a economia, gerando emprego e renda nas cidades onde são realizados.