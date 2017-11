Canarinhos do Itapety se apresentam neste sábado no Cemforpe em Mogi

O mais antigo programa de educação musical da cidade de Mogi das Cruzes vai comemorar, neste sábado (25), 15 anos de estrada. É o coral Canarinhos do Itapety, projeto pioneiro de musicalização que atua diretamente na transformação, inclusão e formação social de milhares de crianças e jovens do município. A celebração se dará por meio de um espetáculo que começará às 19h30, no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) com entrada gratuita.

Além do coral com sua formação atual a apresentação vai contar com a presença de integrantes das primeiras gerações do projeto e também de grupos da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, como a Banda Boigy, a Camerata de Cordas e a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes. Tudo isso sob a regência da maestrina Solange Urbano e do maestro Lélis Gerson. No repertório, os coralistas e instrumentistas relembrarão flashes desses 15 anos de trajetória, com a participação especial do maestro Antonio Freire Mármora e também dos cantores mogianos Bruna Sandoval, Guilherme De La Plata, Henriette Fraissat, João Vítor Mafra, Paulo Henrique e Mateus Sartori. Também serão executadas peças do último CD dos Canarinhos, o "Canarinhos de Todas as Raças”.

Para Solange Urbano, a comemoração dos 15 anos servirá como um momento de celebração e reflexão. “O programa enfoca sobretudo a formação de valores. É um incansável trabalho nos bastidores, envolvendo orientadores sociais, educadores, maestros, comunidade, famílias, escola, poder público e sociedade civil. É ao lado de todos esses agentes que teremos este momento de celebração e reflexão, revendo os integrantes das primeiras gerações do projeto, incentivando os coralistas e músicos da nova geração, agradecendo aos parceiros e avaliando os frutos do trabalho, bem como as sementes a serem plantadas para o futuro”, conta.

Projeto

O projeto criado há 15 anos atendeu 14.986 crianças e jovens, mantendo o foco exclusivamente social de atendimento a crianças de regiões periféricas da cidade. Aos poucos os segmentos foram se expandindo dando origem a grupos como: O Quinteto de Cordas, a Orquestra Minha Terra Mogi, a Banda Boigy, entre outros.