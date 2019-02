Carnaval de Suzano começa nesta quinta com bloco 'Galo de Ouro' na Rua 9 de Julho

Suzano terá atrações de Carnaval em espaços públicos a partir desta quinta-feira (28) e até 9 de março (sábado). Por parte da administração municipal, haverá marchinhas, matinês e micareta. Já da iniciativa privada, estão previstos desfiles de blocos carnavalescos cadastrados e autorizados pela Secretaria de Cultura em ruas da região central da cidade. Inclusive, os eventos programados para ocorrer nas ruas contarão com o trabalho de agentes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, que farão as interdições parciais no trânsito para a passagem dos foliões.

A primeira atração será o desfile do Bloco de Carnaval Galo de Ouro, nesta quinta-feira (28/02), a partir das 20 horas. A concentração ocorrerá na rua Nove de Julho, no Jardim Santa Helena, em frente à sede do Suzano Futebol Clube. Os participantes desfilarão com trio elétrico em um trajeto que inclui as ruas Marechal Rondon, General Francisco Glicério, Sete de Setembro e Benjamin Constant.

As atividades seguintes acontecem no sábado (2/3) e são promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura. Na Praça João Pessoa, haverá o “Encontro de Marchinhas no Coreto”, das 11 às 18 horas. A intenção é resgatar a antiga atmosfera carnavalesca do século XX. Já no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (Travessa Crispim Adelino Cardoso, 42 – Recanto Feliz), será realizado o “Matinê de Carnaval”, com gincanas, marchinhas e atividades lúdicas para as crianças.

No domingo (3/3), haverá mais um desfile, desta vez do tradicional Bloco Viúvas Virgens. A concentração será às 18 horas, na Praça dos Expedicionários. De lá, os foliões seguirão pelas ruas General Francisco Glicério, Monsenhor Nuno, Benjamin Constant e Eliziel Alves Costa e retornarão ao ponto inicial.

O Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (Avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) promoverá o “Matinê de Carnaval” em 8 de março (sexta-feira). A atração voltada ao público infantil será realizada em dois períodos: das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, com muita música e brincadeiras.

A programação se encerra no dia 9 (sábado) com o CarnaPelc, um grande encontro de núcleos do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), que ocorrerá no Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 14 às 19 horas. Haverá banda de micareta e atividades esportivas. “Sem dúvida, são atrações para todas as idades. Quem gosta de pular Carnaval terá à disposição várias opções gratuitas e em espaços públicos”, destacou o secretário de Cultura, Geraldo Garippo.

Ponto facultativo

Em razão do ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Suzano no Carnaval, a maior parte das repartições municipais não terá funcionamento em 4 e 5 de março (segunda e terça-feira). O expediente será retomado no dia 6, Quarta-Feira de Cinzas, a partir das 13 horas.

A exceção são os serviços essenciais, que continuarão normalmente neste período: Pronto-Socorro Municipal (PS), Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – que atende pelo número 192 –, Velório Municipal, Cemitério São Sebastião, Cemitério São João Batista, coleta de lixo e varrição de vias públicas.

A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil também seguem em prontidão 24 horas por dia e podem ser acionadas por meio do telefone (11) 4745-2150. Quanto ao transporte público, a escala de horários dos domingos será adotada durante o ponto facultativo pela empresa responsável por operar as linhas municipais em Suzano.