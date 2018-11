Circo: companhia internacional realiza curta temporada em Suzano

É no picadeiro que o espetáculo toma forma e enche os olhos atentos das crianças que acompanham cada movimento do malabarista e vibram com o número de mágica. Por trás da magia do circo existe uma cultura milenar, uma empresa centenária, uma logística que engloba 900 toneladas de equipamentos e mais de 150 pessoas, entre artistas e funcionários, que diariamente se preparam para levar o melhor do entretenimento à família.

Há 90 anos no Brasil, o circo Portugal surgiu na cidade portuguesa de Braga, onde iniciou as primeiras apresentações em cassinos. Partindo para toda a Europa, o grupo cruzou os mares levando o show em navios até desembarcar em terras brasileiras, onde fincou o picadeiro nas principais cidades do país, deixando a tradição circense de pai para filho. A história é contada pelo produtor Orlando de Moura, enquanto pontua estatísticas dignas de uma grande empresa. Atualmente, o espetáculo circula com 45 carretas, 55 trailers motorhome e 70 veículos. Nesta semana, artistas de cinco continentes se apresentam em Suzano.

O produtor destaca a importância da cultura circense nos dias de hoje. "O circo foi a primeira cultura do mundo, como diversão. Por ser um espetáculo itinerante, também acabou sendo o primeiro meio de comunicação, levando informação por onde passava. Hoje vemos uma desvalorização dessa cultura, falta de apoio dos municípios à nossa arte", diz. Moura acredita que as crianças que conhecem o circo têm a oportunidade de acesso ao único entretenimento que não mudou ao longo do tempo. "Esse é o espetáculo que todo pai deseja encontrar para divertir a família e os filhos".

A opinião é compartilhada pela dona de casa Viviane Said, que levou as filhas Maria Flor e Maria Valentina, de 6 e 4 anos, pela primeira vez ao circo. "Acho importante que elas conheçam, pela questão visual do que é real. Acho que a internet tirou muito o protagonismo do circo, do teatro e da dança". A oportunidade de conhecer o novo não fica restrita aos visitantes. Gisele da Silva Custódio é uma das 50 funcionárias contratadas para atuar na logística do espetáculo em Suzano. A mulher se dedica à recepção e semanalmente recebe pelo trabalho, durante a temporada do circo na cidade. "Tenho ganhado uma renda extra e também conheci gente nova. O show é muito bonito, as apresentações Transformers e King Kong foram as que mais me chamaram atenção", relembra a suzanense ao pontuar as principais atrações, que se completa com o número de Águas Dançantes.

Emilian Stevanovich cresceu no circo e desde os 15 anos se apresenta nas faixas e pole chinês do espetáculo. O número requer resistência, por isso o treinamento de quatro horas diárias é religiosamente seguido, além dos exercícios e alongamentos no pré-show. "A vida no circo requer garra e muita didática na época escolar, para acompanhar o aprendizado. Hoje o maior desafio é mesmo a questão burocrática, sobretudo por não ter um endereço fixo. Mas eu vivo uma vida mágica, não tenho do que reclamar", diz satisfeito o artista de origem Iugoslava.

A bailarina, coreógrafa, mágica e acrobata Michelle França é uma das produtoras do espetáculo e explica que, a cada visita a um município, as apresentações tendem a ser modificadas. Ainda neste ano, o grupo esteve em Mogi das Cruzes onde se apresentou por quase três meses. "Minha família está na oitava geração de circo. Ao contrário do que pensam, a gente segue uma rotina, só muda a paisagem".

A vida noturna é comum entre os artistas, Michelle diz que costuma treinar após os espetáculos, para dormir às 2 horas. Na manhã seguinte, a malhação segue na academia matriculada no município sediado, para aproveitar à tarde na cidade ou se dedicar às tarefas de casa, no motorhome. Por volta das 18 horas, os preparativos para o espetáculo se iniciam novamente. "Eu amo o que faço. Eu já saí para estudar, mas voltei para o circo. Levar a alegria é uma responsabilidade, que me é paga com mais alegria".

O Circo Portugal tem espetáculos de terça à sexta-feira, a partir das 20 horas. Aos sábados, a agenda segue às 17h30 e 20 horas. Domingos e feriados têm tripla apresentação: às 15 horas, 17h30 e 20 horas. A estrutura está localizada na Avenida Salles de Oliveira, ao lado do clube Suzaninho. Os ingressos estão a partir de R$ 15.