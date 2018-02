Contadores de Mentira retornam atividades com apresentação teatral

O Teatro Contadores de Mentira que retoma as atividades abertas ao público deste ano. O grupo que fechou 2017 com balanço positivo de suas ações acredita que 2018 será um ano de transição. E para iniciar o ano, o grupo fará uma apresentação da sua obra “Curra - Temperos Sobre Medéia”, que será realizado entre os dias 21 e 28 de fevereiro, a partir das 20 horas com ingresso colaborativo.

“Curra” comemora 10 anos de trajetória e o grupo irá realizar ao longo do ano uma série de atividades comemorativas. Além disso, o grupo segue oferecendo aulas e recebendo espetáculos, mas terão um tempo maior dedicado a trabalhos que têm previsão de estreia ainda no primeiro semestre.

Sinopse da obra

Em “Curra - Temperos Sobre Medéia”, o público não é apenas espectador, é convidado para um "outro lugar".

Uma cozinha funciona durante todo o tempo provocando relações sensoriais onde a dança, a comida, a música celebram o mito da Medéia.

Jasão é um "orixá" recebido pelo corpo de um cozinheiro. Medéia tem a força de Iansã e Glauce a beleza de Oxum. Creonte, senhor daquele terreiro exige o seu direito à propriedade enquanto crianças "Erês" cegas decidem o futuro da mãe.

Ainda neste mês, o grupo abrirá as inscrições para o processe de Formação "Pedagogias para o desequilíbrio" que contará com oficinas curtas para jovens a partir dos 11 anos e adultos interessados em cursos iniciantes ou avançados.

Em março o teatro recebe grupos de Taubaté e Sorocaba para apresentações e bate-papos. Além da agenda do espaço os Contadores ainda têm a agenda do grupo que em março fará apresentações no Centro de Pesquisa e Máscara no Ipiranga - São Paulo e participará do Fórum anual do Interior Litoral e Grande São Paulo em Caraguatatuba e ainda conta com um convite para o Festival Ibero-americano.

Serviço

O espaço localizado Rua Major Pinheiro Fróes, 530 no Parque Maria Helena em Suzano já recebeu ao longo de 2017, um total de 315 artistas com espetáculos e diversas apresentações. Os Contadores encerraram o ano também com 202 aprendizes, além de 2,3 mil crianças do ensino público que permitiram um projeto de aprendizado ao grupo.