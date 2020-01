Cultura de Suzano promove mais de 500 atividades e atende 118 mil pessoas em 2019

A Secretaria de Cultura de Suzano promoveu mais de 500 atividades ao longo do ano de 2019 atendendo pelo menos 118,4 mil pessoas diretamente, além do apoio aos eventos de entidades e associações, como as festas Nordestina, da Dália, das Águas, das Nações, da Cerejeira e do Baruel. O balanço foi apresentado pelo titular da pasta, Geraldo Garippo, na tarde desta quinta-feira (2).

Na área das Artes Cênicas, que envolve teatro, dança e circo, foram realizados 127 espetáculos gratuitos, com um público estimado em mais de 9 mil pessoas, com grande oferta de workshops e atividades formativas direcionados ao fortalecimento profissional.

Já nas artes plásticas, mais de 20 exposições foram realizadas com um público superior a 3 mil pessoas. As mostras aconteceram em diversos equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Cultura. Destacam-se a mostra do fotógrafo brasileiro Araquém Alcântara, que veio em abril de 2019 e teve suas fotografias expostas na Praça João Pessoa; a exposição “Galhinhos entre Nós”, do Artista Plástico Mauricio Chaer; a Mostra Nacional de Arte Naif; e as mostras de trabalhos dos alunos da prefeitura.

“Além das exposições, nossos workshops e cursos regulares de artes plásticas deram continuidade às intervenções em áreas públicas, realizando mais 15 painéis na cidade. Nossa pasta realizou também importantes ações de fomento à produção como o Concurso de Contos e a Mostra da Canção, ambos com quase 200 participações cada e com representações de todo o Brasil”, explicou Garippo.

E por meio do programa “Cultura Presente”, que traz músicos de Suzano e região para tocarem nos parques, praças, centros culturais e outros espaços públicos, a pasta realizou 68 apresentações de música com um público estimado em mais de 21 mil pessoas.

Um dos destaques do ano foi o Cineteatro Wilma Bentivegna, que completou seu primeiro ano de funcionamento no mês de dezembro de 2019. Ao longo dos últimos 12 meses, o equipamento realizou mais de 300 sessões de cinema, atendendo 10 mil pessoas. O espaço abrigou ainda outros eventos, tanto da prefeitura quanto de entidades, e ainda firmou importante parcerias, como a do Museu da Imagem e do Som e do Curta Suzano.

As cinco bibliotecas municipais tiveram um grande público, com um total de 67 mil empréstimos de livros. A secretaria trouxe também a Suzano diversos escritores como GOG, Jarid Arraes Alessandro Buzo e Fábio Kabral, com apoio da Associação Literatura no Brasil.

Formação Cultural

A Secretaria Municipal de Cultura realizou formação em diversas linguagens artísticas por meio do Projeto de Esporte e Lazer da Cidade(Pelc) e do Programa Vivências Culturais. As atividades possibilitaram a capacitaram de mais de 8 mil pessoas, oferecendo acesso gratuito à formação cultural.

“Vale destacar que os dois programas geram mais de cem vagas diretas de emprego e estão presentes em quase todo o território de Suzano, com atividades nas mais diversas linguagens, como balé, street dance, violão, artesanato, capoeira e muito mais”, concluiu o secretário.