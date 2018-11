Escola de música 'Tom Jobim' abre inscrições para processo seletivo

A Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim, instituição da secretaria da Cultura do Estado, gerida pela organização social Santa Marcelina Cultura, está com inscrições abertas para o processo seletivo 2019. Todos os cursos são gratuitos e os interessados têm até o dia 26 para se candidatar.

São duas modalidades de cursos regulares: Formação e Especialização.

A primeira é dividida em três ciclos destinados aos estudantes que buscam aprendizado com foco na prática de instrumento musical ou canto. São vagas para instrumentos variados e áreas de popular e erudito, do violino ao acordeão, por exemplo. Já o curso de especialização é para aqueles que completaram sua formação e querem se aprimorar em disciplinas específicas nas áreas de composição, regência, música antiga, academia de ópera, prática instrumental avançada (erudito e popular) e canto (erudito e popular).

As modalidades são independentes e não é necessário que o candidato tenha passado pelos ciclos anteriores. Aos interessados, basta ter os conhecimentos necessários exigidos para ingresso no curso desejado.

As inscrições podem ser feitas no site da Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp) Tom Jobim.

Inscrições

O candidato pode se inscrever em um único curso e a prova da primeira fase acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, enquanto que a segunda será na semana seguinte, de 10 a 13. A lista dos aprovados será publicada em 17 de janeiro de 2019 e as matrículas devem ser feitas entre os dias 28 a 31 do mesmo mês.

A Secretaria Acadêmica da Emesp Tom Jobim manterá um plantão de atendimento ao público para questões relativas ao processo seletivo até o dia 23. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 13 às 18 horas. Outras informações, através do telefone 3221-0750 ou 3585-9889 nos mesmos dias e horários, exceto aos finais de semana e feriados.

Cursos disponíveis

Formação: dividido em três ciclos, cada um para uma faixa etária, focam no ensino de um instrumento musical ou canto, além de oferecer disciplinas de apoio para o aproveitamento completo do aprendizado de música.

O 1º ciclo destina-se para candidatos com até 13 anos, com aulas nos períodos matutino ou vespertino. Já o 2º é voltado a jovens de até 16 anos de idade e as aulas são no período da tarde e o 3º ciclo, a alunos de até 21 anos de idade e oferece aulas nos períodos matutino, vespertino ou noturno.

Especialização: os candidatos podem escolher entre composição, música antiga, prática instrumental avançada e regência coral. Com uma grade de 6 horas semanais, os cursos têm durações que variam de dois a quatro anos. Interessados em ingressar na Academia de Ópera do Theatro São Pedro, outro equipamento cultural gerido pela Santa Marcelina Cultura, que tenham até 30 anos de idade também podem se candidatar para o curso de 12 horas-aula semanais. Há opções nos três períodos, matutino, vespertino e noturno, e os cursos envolvem disciplinas práticas, seja individual ou coletivo, e disciplinas teóricas.

Com mais de 20 anos de atuação, a Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp Tom Jobim) tem como objetivo a formação dos futuros profissionais da música erudita e popular.