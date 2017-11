Escritor Bruno Peres fará tarde de autógrafos hoje em Poá

Que o sapato é indispensável no nosso dia a dia já sabemos, mas fazer dele um meio de transformar as pessoas é algo difícil de imaginar. Mas não é que o senhor Alberto consegue?

No livro “Vendedor de Sapatos”, conhecemos o jovem Ricardo, que depois de diversas frustrações pessoais acaba indo parar em uma viagem de carro com o seu tio-avô Alberto, um carismático senhor que vende calçados a bordo de uma Caravan 1982.

Desacreditado que essa viagem poderia ser divertida, Ricardo caminha o tempo todo desconfiado, mas vai mudando de ideia ao compreender o que realmente vale a pena na vida e quais são os valores imprescindíveis que devemos levar em consideração, como ajudar uma criança a voltar a estudar ou ainda socorrer uma mulher em trabalho de parto no meio da estrada.

“Eu espero que esse livro seja uma viagem também para o leitor. Que ele comece de um jeito e termine de outro. Que assim como o Ricardo eles consigam refletir que todos nós somos passíveis de erros e de aprendizagem”, comenta o escritor Bruno Peres. Ele estará hoje, das 16 às 19 horas, na Rara Books - Livraria e Café, no Rua Fernando Pinheiro Franco, 58, Centro de Poá.

Bruno, desde 2004 tem uma sólida carreira no marketing digital, é colaborador na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e já atuou em grandes empresas como Discovery Channel, GROUPON, iFood, Accorhotels, entre outras. Atualmente é CEO da arca.buzz e ministra aulas e palestras em diversos países.

É também conhecido no mundo do RPG, começando em 1994, ainda nos primórdios deste gênero no Brasil. Ajudou a organizar o Encontro Internacional do RPG, participou de uma ONG ministrando jogos para crianças carentes, além de ter escrito cenários e jogos.