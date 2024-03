Escritor Sidney Leal lança livro de poesias neste sábado em Suzano

O escritor suzanense, Sidney Leal, lança neste sábado (9) o seu quinto livro, “No Meu Escuro – Histórias, Palavras e Poesias”. O lançamento será no Frida Café, localizado na Rua Francisco Quadra Castro, das 16 às 20 horas.

Segundo Sidney, o livro, que será vendido a R$ 30, traz poesias que falam de “meus anseios como pai, paixões, dores, medos, que exorcizo neste novo livro”.

A ideia de um livro de poesias surgiu, segundo explicou, após a participação em eventos literários.

“Com eventos literários (saraus, oficinas, lançamentos), minha mente se abriu para novas perspectivas, novas necessidades, então comecei a escrevê-las. E então vi anseios, paixões, dores, medos, serem exorcizados através da poesia”.

Sidney Leal já publicou outros livros, em uma trajetória que começou em 2006, com a escrita de textos sem muita pretensão, como ele mesmo relatou ao DS.

“Numa tarde tediosa comecei a refletir sobre minha vida e a escrever sobre isso. Quando dei por mim estava com 17 histórias, de mistério e terror. Fiquei muito tempo com o manuscrito, sem saber como materializar um livro”, relatou.

Nesse período, publicou, em 2011, com orientação do escritor Sacolinha, “Minhas Histórias de Mistério Terror & Morte”. Em 2012 lançou o segundo livro, “Esquecidos na Noite”, e nesse mesmo ano ganhou o 8º Concurso Literário de Suzano - edição Cora Coralina, ficando em 1º Lugar Categoria Conto Regional.

Mais tarde, em 2014, lançou “Sussurros da Noite – Loucuras & Sonhos”. Quatro anos depois saiu o “Terror Brasilis – Aquele que advém de Terras Brasileiras”, quando também venceu o troféu Arte em Movimento. E por fim lançará o de poesias neste sábado.

Com 14 anos de “estrada”, Sidney Leal afirma que ainda não consegue viver da escrita. Ele, inclusive, diz que a confecção deste novo projeto “só foi possível através do apoio da Associação Cultural Literatura no Brasil, que através de edital possibilitou a materialização deste novo sonho meu”.

Ele defende que o brasileiro lê, “não muito, mas lê”. “Entretanto, essa leitura se define por indicação e modismo. Para se melhorar o índice de leitura, defendo as metas de leitura, páginas por dia e ou tempo de leitura diária. Defendo a leitura para entretenimento, a leitura não precisa ser chata”.

Sidney Leal vê o lançamento do seu quinto livro, agora de poesias, como uma evolução na carreira, “materializando histórias, poesias, crônicas, conforme as ideias ‘gritem’ em minha cabeça”.

Autodeclarado “um contador de histórias, apaixonado por literatura”, Leal planejou o horário do lançamento amplo para que todos possam comparecer. Mas ele também disponibilizou os contatos para quem quiser comprar o livro depois.

O telefone, 98153-1978, além do Instagram (@sidneyleal_escritor) e o e-mail sidneyleal@outlook.com.