Espetáculo de dança 'Marionnette' faz apresentação gratuita em Poá

Para comemorar os 69 anos de Poá, o Teatro Municipal recebe neste sábado (17), às 19 horas, e também no domingo (18), às 20 horas, o espetáculo de dança do projeto “Marionnette”. A produção foi criada por Cristiane Renzi e Luiz Fernando Reis. A entrada é gratuita e a classificação livre. Ao final das apresentações, o grupo abrirá um espaço para bate-papo.

“Marionnette” foi aprovado pelo edital do Programa de Ação Cultural (Proac). Será encenado na cidade com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Educação. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do inicio do espetáculo.

Escolas

O projeto realizará ainda outras duas apresentações na segunda-feira, exclusivas para os alunos da rede municipal de ensino de Poá, sendo duas sessões: uma às 10 e outra às 15 horas.

Projeto

O grupo que surgiu em 2010 no município de Poá, atua na cidade no desenvolvimento de artistas e na formação de público para dança.

Com isso, no início deste ano foi criado o projeto "Marionnette" com o objetivo de oferecer aos bailarinos do Centro de Dança de Poá uma oportunidade de experiência artística profissional e também o desenvolvimento na formação do público para dança.

O grupo desenvolve trabalhos para serem apresentados na cidade, datas comemorativas, festivais e mostras de dança.

Além disso, o projeto também busca uma autonomia como grupo independente, visando realizar uma investigação sobre manipulação e controle que a sociedade sofre, e a partir disto, de forma lúdica, aprofundar uma pesquisa coreográfica para comunicar e gerar reflexão ao público direto e indireto.

"Realizaremos mostras como oficinas de dança nas escolas públicas e centros culturais de Poá, além de oficinas, espetáculos e as apresentações. Além disto, acreditamos que por estarmos inseridos no município, há um grande interesse do grupo em fomentar a formação de público na cidade para que futuramente possamos realizar trabalhos que sejam pagos, parte ou completamente, pelo público que usufrui e assim potencializar outros caminhos para o desenvolvimento da arte, além das políticas públicas já existentes", ressalta Luiz Reis um dos criadores do projeto.

Com as oficinas e mostras de processo, voltado para criança e jovens, Luiz conta que pretende atingir também todas as faixas etárias com as demais apresentações.

"Através do ‘Marionnette’, estimamos atingir um público de aproximadamente 3 mil pessoas de acordo com cada ação do projeto que termina em junho deste ano", finaliza.

Serviço

O Teatro Municipal está localizado na Avenida Antônio Massa, 331, no Centro.