Exposição apresenta fotos de obras de arte com materiais recicláveis

O Centro Unificado de Serviços (Centrus) está com a exposição Reciclando Ideias até 31 de julho (terça-feira). Fruto de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano e a empresa de projetos NTICS, a mostra apresenta painéis com fotos de obras de arte criadas com materiais recicláveis e restos de construção civil. O objetivo é estimular a conscientização por meio de imagens que possam fazer o público refletir em torno do consumo, do comportamento e do lixo produzido.

De acordo com a representante da NTICS, a educadora ambiental Andréa Aparecida dos Santos, é a primeira vez que chega à cidade, mas já está em sua terceira edição. Neste ano, já passou por Mogi das Cruzes e ainda irá para Biritiba Mirim e Salesópolis. A exposição é desenvolvida por meio do Programa de Ação Cultural (Proac), do governo do Estado. Ao todo, cinco artistas produziram as obras evidenciadas nas fotos presentes nos painéis. Entre os objetos usados nas peças estão pneus, tampinhas de garrafa, latas de alumínio, móveis e outros.

“Essa iniciativa destaca a importância do papel ambiental das pessoas, de serem conscientes e não transferirem a responsabilidade em relação ao assunto sempre para o Poder Público. O que é imposto não pega, é preciso estimular a reflexão, que é o que propõe essa exposição”, comentou o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Watanabe.

Para a diretora da pasta Solange Wuo, a exposição chega em um momento oportuno a Suzano, quando está em andamento a elaboração do novo Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. “A arte provoca as pessoas, as sensibiliza e as leva a uma reflexão sobre os recursos naturais, para que se tornem protagonistas na questão ambiental, não só em relação à natureza, mas também aos locais onde vivem e aos seus comportamentos. A base de um plano como o que estamos desenvolvendo é justamente a educação ambiental”, destacou.

Além da exposição no piso térreo do Centrus, que fica na avenida Paulo Portela, 210, no centro, outra atividade relacionada ao tema está programada durante o mês de julho, desta vez a partir de uma parceria entre a NTICS e a Secretaria Municipal de Cultura. Trata-se da Oficina Rebrincando, com atividades infantis de educação ambiental para mais de mil crianças. A primeira está programada para ocorrer nesta quinta-feira (12/07), durante todo o dia, a partir das 9 horas, no Centro de Artes e Esportes e Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, s/n, no Jardim Gardênia Azul). Também estão previstas oficinas em várias entidades sociais de Suzano.