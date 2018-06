Filme nacional 'Colegas' vai ser exibido no Centro Cultural em Mogi

Com sessões gratuitas de filmes nacionais, sempre às quartas-feiras neste mês de junho, a programação cultural do Cinema Pontos MIS realiza nesta quarta-feira (13), a partir das 15 horas, a exibição do filme "Colegas". A exibição será no Centro Cultural (Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360 - Centro) em Mogi das Cruzes.

Com direção de Marcelo Galvão, o longa-metragem conta a história de três amigos Stallone (Ariel Goldenberg), Aninha (Rita Pook) e Márcio (Breno Viola), que vivem juntos em um instituto para portadores da síndrome de Down, ao lado de vários outros colegas.

Em um certo momento da trama, os amigos tem a ideia de sair do instituto para realizar o sonho individual de cada um e inspirados pelos inúmeros filmes que já tinham assistido na videoteca local, eles roubam o carro do jardineiro (Lima Duarte) e fogem do espaço.

A imprensa começa a cobrir o caso e a polícia não gosta da "brincadeira" dos amigos. Para resolver o problema, dois policiais trapalhões no encalço, realizam a busca dos jovens que só querem realizar os seus sonhos e estão dispostos a viver uma grande aventura repleto de momentos inesquecíveis.

O elenco do filme ainda conta com atores como Lima Duarte, Leonardo Miggiorin, Marco Luque, Juliana Didone e Roberto Birindelli, além dos atores principais Ariel Golndenberg, Rita Pokk e Breno Viola.

"Colegas" é primeiro filme brasileiro protagonizado por atores com síndrome de Down, que possui inspiração no filme americano Little Miss Sunshine (2006) e no Thelma & Louise (1991).

Com duração de aproximadamente 1 hora e meia de exibição, a comédia dramática tem classificação livre para público.

Premiação

O filme venceu inúmeros prêmios em importantes festivais de cinema no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Itália, Portugal e Chile, além de ter participado como filme de abertura ou na categoria hors-concours em diversos festivais de cinema no mundo.

No circuito comercial, “Colegas” foi lançado nas salas de cinema no Brasil em 1º de março de 2013 através da Europa Filmes.

Programação

No dia 27, o filme "É Proibido Fumar" também será exibido no Centro Cultural.

Informações através do telefone 4798-6900 ou pelo e-mail culturamogi@pmmc.com.br.