Filme 'Pantera Negra' da Marvel estreia hoje no cinema de Suzano

Mais um filme de super-herói da Marvel vai ser lançado nesta quinta-feira (15) nos cinemas. O longa será o primeiro filme da franquia protagonizado por um super-herói negro. O ator Chadwick Boseman interpreta o rei T'Challa no universo cinematográfico. Nas salas de cinema do Centerplex em Suzano, o filme será exibido nas salas 1 e 4 em 3 e 2D respectivamente, e a classificação indicativa é de 12 anos.

Dirigido por Ryan Coogler (“Fruitvale Station - A Última Parada”), “Pantera Negra” conta a história do príncipe T'Challa do fictício país africano Wakanda, que retorna ao país após a morte de seu pai, o rei T'Chaka (John Kani).

O elenco majoritariamente negro inclui também Angela Bassett como a rainha-mãe Ramonda; Forest Whitaker como o líder espiritual Zuri; a vencedora do Oscar Lupita Nyong'o como a espiã Nakia; a estrela de The Walking Dead, Danai Gurira como a general Okoye; e Michael B. Jordan como Erik Killmonger.

Narrativa

Após a morte do rei T'Chaka, o príncipe T'Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo.

T'Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia (Lupita Nyong'o), a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue (Andy Serkis), que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.

Além disso, o filme contém cenas de ação espetaculares envolvendo carros e lutas elaboradas, mas também toca em temas sérios, como a importância da identidade e da representatividade.

Curiosidade

As projeções para o filme nos Estados Unidos era de uma arrecadação de no mínimo US$ 130 milhões na semana de estreia.

O Hollywood Reporter, inicialmente havia especulado que o filme abriria com bilheteria entre US$ 100 e US$ 120 milhões, mais tarde, porém, subiu o número para US$ 150 milhões. Agora, a empresa projeta que o novo filme da Marvel deve arrecadar US$165 milhões ou mais.

Caso se concretize, o longa pode bater o recorde de bilheteria de Deadpool nos Estados Unidos, que foi de US$ 152 milhões.