Grupo Contadores de Mentira inicia projeto em cidades do Alto Tietê

O grupo Contadores de Mentira inicia mais uma edição de seu projeto Atuadores de Barro na Cidade de Concreto. Um de seus projetos de formação e circulação cultural e cidadã.

Em 2024 este projeto completa 10 anos de realização. Sua principal característica é desenvolver e oferecer ações sócio-culturais de fortalecimento da aprendizagem e da produção cultural de artistas e fazedores/as em sua sede “Teatro Contadores de Mentira”, que até janeiro deste ano existia na cidade de Suzano.

Este projeto foi contemplado pelo edital Proac Espaços Culturais para ser realizado em 2024, no espaço do grupo, que desde janeiro deste ano não existe mais em Suzano, devido a uma perseguição e violência política da gestão pública atual, como afirma a cia.

Contudo, o grupo Contadores de Mentira manterá seu compromisso e relação com as pessoas da cidade e região, e manterão atividades no município com apoio da comunidade e parceiras/os.

O Teatro físico do grupo não estará mais no Alto Tietê, no entanto, as atividades dos Contadores de Mentira seguirão ecoando por aqui, além da cidade de Suzano, e da cidade nova onde o espaço será reerguido, também realizarão atividades na cidade de Mogi das Cruzes e Poá com a parceria de espaços e grupos que fazem parte do que denominam comunidade expandida.

Atuadores de Barro na Cidade de Concreto terá seu início em 2024 com a apresentação da performance “Pílulas de Guerrilha” da Coletiva Membrana uma parceria por intermédio da artista e ativista suzanense Bel Jaccoud. A apresentação será no Espaço Cultural Fazer Acontecer da cidade de Poá que é um dos espaços parceiros do projeto.

Sinopse da performance: "Quando os navios afundam - nos escombros do morro - aldeias do centro da terra - nos terreiros - e por trás das panelas - das mãos que desenham o mundo - causam a desordem na teia da criação - alteração dos algoritmos - pelos - cheiros - líquidos- fruição - é preciso girar a gira do mundo com novos temperos para s(e)r - mulher é verbo transitório - de - corpa - e sobrevivência - ao devir da vida".

Coletiva Membrana

A coletiva nasce em 2020 da necessidade de manifestação artística e social de três mulheres.

É um espaço compartilhado de artistas do corpo que pesquisam a performance e experimentam a cena a partir de práticas comuns e desejos individuais.

Os símbolos, o rito, tudo isso é parte e se faz presente de nossas obras e experimentos.

A Associação Cultural Núcleo de Teatro Amador Fazer Acontecer, existe há mais de 20 anos e realiza atividades culturais, como: Dança, Teatro, Música, Saraus, etc, na cidade de Poá-SP, com foco principalmente nos bairros. Associação Cultural se tornou de Utilidade Pública e Ponto de Cultura. Em todo seu tempo de atividade teatral já acumulam 33 obras realizadas entre inéditas e adaptações. Seu foco está no Teatro Literário e no Teatro livre incentivando a leitura e a escrita.