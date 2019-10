Ingressos para espetáculo com a Orquestra de Heliópolis podem ser retirados

No dia 6 de novembro, o Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes, receberá a Orquestra Heliópolis Sinfônica, para uma apresentação gratuita. Quem quiser acompanhar o espetáculo já pode fazer a retirada dos ingressos, sem nenhuma cobrança, diretamente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. O evento tem apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Sob regência de um dos maiores maestros do Brasil, Isaac Karabtchevksy, o grupo orquestral de maior nível do Instituto Baccarelli executará em palco grandes clássicos do repertório erudito. Canções de Antônio Carlos Gomes, de Giuseppe Verdi e de Heitor Villa-Lobos, de Joseph-Maurice Ravel e Johann Strauss Jr. serão a trilha sonora do encontro, que promete entrar para a história do projeto.

Nascida com o objetivo de difundir a música clássica por Heliópolis e região, a orquestra já percorreu cinco cidades do Estado de São Paulo neste ano. Após passagem por Santos, Santa Bárbara D’Oeste, São José dos Campos e Valinhos, a série será encerrada em Mogi das Cruzes.

Com formação de nível avançado do Instituto Baccarelli e direção artística de seu maestro titular, Isaac Karabtchevsky, a Orquestra Heliópolis Sinfônica (OHS) é reconhecida internacionalmente por sua qualidade artística e por promover a prática orquestral e conhecimento de repertório sinfônico aos alunos da instituição.

É a única orquestra de toda a América do Sul que teve a oportunidade de ser regida pelo Maestro Zubin Mehta, patrono do Instituto Baccarelli desde 2005, quando visitou a sua sede e se encantou com o poder da música enquanto ferramenta de transformação social. A versatilidade do grupo permite transitar pelo universo da música de concerto e música popular, mantendo alto padrão de excelência.

O grupo carrega excelentes bagagens e notórias apresentações, sob a regência de maestros como Zubin Mehta, Peter Gülke, Yutaka Sado, acompanhada de Julian Rachlin, Erik Schumann, Domenico Nordio, Paula Almerares, Jean-Louis Steuerman, Antonio Meneses, Ricardo Castro e de artistas populares consagrados como Ivete Sangalo, Milton Nascimento, João Bosco, Luiz Melodia, Lenine, Paula Lima, Toquinho, Fafá de Belém, Ivan Lins, Daniela Mercury e vários outros.

O grupo já tocou em palcos como a Sala São Paulo, os Theatros Municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro, Gasteig (Alemanha) e Muziekgebouw (Holanda), além de ter participado de eventos como o Festival Beethoven (Bonn/Alemanha) e Rock In Rio, com Mike Patton.

A apresentação em Mogi das Cruzes tem parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e patrocínio da Unilever, JSL e EDP.

Sobre o Instituto Bacarelli

O Instituto Bacarelli nasceu a partir das cinzas de um incêndio em uma das maiores comunidades do mundo e da iniciativa de um renomado maestro. Hoje é uma das principais organizações sem fins lucrativos e não governamentais do Brasil e tida como uma das principais instituições nacionais dedicadas à área cultural, social e educacional.

Agente de transformação, o instituto utiliza o ensino musical gratuito e de excelência como ferramenta para promover a inserção de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade em uma realidade mais otimista, além de contribuir com o seu desenvolvimento social e oferecer a eles a oportunidade de profissionalização musical.

A iniciativa teve início em 1996 com aulas de instrumentos de cordas em um espaço no próprio auditório do regente, com 36 crianças. Passou por uma antiga fábrica de sucos, até conquistar a sua sede própria na Comunidade de Heliópolis. Com área de 5 mil m², o espaço atende anualmente mais de 1.000 crianças e adolescentes a partir dos 4 anos de idade e conta com 16 turmas de musicalização infantil, 13 corais, 47 turmas de coletivos de instrumentos, 20 grupos de câmara, 4 orquestras e 68 profissionais de música.

No meio musical, o reconhecimento é grande. Não por acaso, a direção artística é do principal maestro brasileiro, Isaac Karabtchevsky, e um dos maiores maestros do mundo, o indiano Zubin Mehta, aceitou o convite para se tornar patrono da instituição.

Responsável pela criação e manutenção das Orquestras Juvenil Heliópolis e Sinfônica Heliópolis, a instituição segue rumo a uma trajetória sem ponto final em busca de uma sociedade mais justa e digna para todos. Cada resultado alcançado, por meio do brilho das turmas e grupos próprios ou pelos milhares de ex-alunos mundo afora vivendo os seus sonhos no âmbito profissional e pessoal, é celebrado com a certeza de que se pode ir muito mais longe.

Para a manutenção de suas atividades, o Instituto Baccarelli conta com os seguintes patrocinadores, distribuídos por categorias. Master: Unilever. Ouro: Cyrela; Prata: Vivo, Volkswagen, Banco Volkswagen; Bronze: Carrefour, Bradesco, Banco Votorantim, Instituto Votorantim, Magazine Luiza, Hamburg SUD; Apoio: BTG Pactual e Uber.

Serviço

Mogi das Cruzes

Data: 6 de novembro, quarta-feira

Hora: 20h00

Local: Theatro Vasques.

R. Dr. Corrêa, 515 – Centro, Mogi das Cruzes - SP, 08710-040

Ingressos: grátis

Grupo: Orquestra Heliópolis Sinfônica

Regente: Isaac Karabtchesvky