ItaKaos Clan: coletivo de rappers projeta lançar mais de 20 músicas em 2020

Atualizada às 11h33

Março mal começou e o coletivo de rappers ItaKaos Clan - formado por moradores de Itaquaquecetuba - lançou três novas músicas: Donas do jogo; Verso Preto; e a mais recente Mosh Pit. A previsão, porém, é de trabalho intenso para este ano, uma vez que a projeção é a de que mais de 20 novas faixas inéditas sejam lançadas até o fim de 2020.

Segundo um dos fundadores do coletivo, o rapper Everton Miranda, o Pirulex Beats Mc, o grupo tem focado em várias vertentes do hip-hop, para retratar a conjuntura do país, mas também poder oferecer ao público músicas em que poderão ouvir durante uma festa.

“Trabalhamos pensando em levar ao público uma mensagem, mas também para eles ouvirem quando estarem curtindo com os amigos. Além das músicas, que estão disponíveis nas plataformas digitais, a gente tem pensado também nos clipes”, disse Pirulex.

BEATLOKO

Um problema com o carro alegórico do 'BeatLoko', por pouco, tirou o ItaKaos Clan, além de outros artistas, da lista de atrações, durante o Carnaval. A notícia sobre o 'calote' foi notícia até na imprensa internacional.

"A presença de alguns artistas, inclusive nós, era dada como encerrada. Porém, fomos convidados para participar da festa after, que reuniu artistas da cena, como Haikass, Recayd Mob, Bivolt. Foi sensacional”, disse.