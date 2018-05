Itaquá recebe duas apresentações da peça ‘Trânsito Legal’

O projeto “Diverte Teatro Viajante” chega a Itaquaquecetuba com a peça "Trânsito Legal". O espetáculo será apresentado na próxima sexta-feira (25) e também na segunda-feira (28), nas escolas municipais João Geraldo dos Santos, escola Prefeito Benedito Barbosa de Moraes e ainda a Vereador Augusto dos Santos. O espetáculo conta com o patrocínio do Ministério da Cultura e da MRS Logística.

A peça está percorrendo o Brasil, e vem atraindo um público de mais de 7 mil pessoas. A produção é voltada para escolas que atendem alunos de 8 a 12 anos. No espetáculo, os agentes de trânsito passam pelas mais diversas situações ligadas ao trânsito nas grandes cidades, como as imprudências cometidas por motoristas e pedestres e o desrespeito às leis de trânsito. Também são mostradas situações que refletem sobre a importância do controle emocional para que um pequeno erro não se transforme em um problema muito maior na hora de dirigir ou andar pelas ruas da cidade.

Projeto

O Diverte Teatro Viajante é reconhecido pelas suas peças de teatro com grande participação da plateia e muita diversão, e com a peça "Trânsito Legal" acontece o mesmo.

"Infelizmente temos notícias diárias de acidentes de trânsito, muitos causados por desatenção. Com a peça, queremos ajudar nossa sociedade a combater esse problema, conscientização as crianças por meio de peças teatrais é bastante eficaz, mostrando as consequências do desrespeito às leis de trânsito do nosso país", explica o diretor da Ciência Divertida, Júlio Martinez.

Serviço

Outras informações sobre o projeto Diverte Teatro Viajante podem ser obtidas pelos telefones (19) 3299-2835 e (19) 3327-7210.