Lançamento de livro nesta quarta-feira arrecada fundos para campanha AME Maya

O lançamento do livro "Empreendedores que Ensinam" arrecadará fundos para a campanha AME Maya, que financia os custos de tratamento da pequena Maya. A menina tem seis meses de vida e luta contra a Amiotrifia Muscular Espinhal (AME), uma doença que compromete as articulações da criança. O evento acontecerá nesta quarta-feira (13), a partir das 19 horas, na biblioteca municipal do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. O convite custa R$ 80 e dá direito ao coquetel, a palestra e a um exemplar do livro. Todo o dinheiro será revertido para a campanha.

Giselle Roncado, responsável pela organização do evento e uma das autoras da obra lançada, explica que a noite especial contará com a palestra focada em inteligência emocional, ministrada pelo coach Jaques Grimberg. O livro é composto por 20 coautores e Giselle está entre eles. "Todos que escreveram são empresários da área de educação. Cada um vai contar a trajetória porque é uma coisa que perguntam muito. Nos reunimos e cada um escreveu um capítulo. É um livro motivacional porque todos nós começamos de um ponto da vida, são histórias emocionantes de empresários que vivenciaram até chegar onde estão, com muita luta e empenho. É o primeiro livro que participo e cada autor combinou de realizar o lançamento na região onde vive, então preparei o evento em Suzano e vamos reverter a renda à campanha de Maya".

A criança é filha de um casal de amigos de Giselle. "Somos próximos e todos os colegas têm realizado rifas e bazares para ajudar. A campanha tem que arrecadar R$ 3 milhões, a doença evolui em uma velocidade muito rápida". A menina depende de uma medicação importada para tratar a AME tipo 1, que se trata da forma mais agressiva da disfunção autoimune. O caso já ganhou repercussão na mídia e a vaquinha online arrecadou R$ 90 mil, cerca de 30% do valor estimado para o tratamento. Os ingressos para o evento do lançamento do livro podem ser adquiridos diretamente com a organizadora Giselle, por meio do telefone (11) 9 8149-6989.