Instituto Thadeu José de Moraes lança nesta quinta-feira 'Retratos da Vida no Alto Tietê'

Com objetivo de produzir um livro com as 40 melhores obras escritas e imagens e retratar aspectos culturais, valores humanos e sociais da região, o Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM), com o apoio da Lei Rouanet e em parceria do Ministério da Cultura e da empresa AGFA, realiza nesta quinta-feira (20), no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, a partir das 18h30, o lançamento do livro "Retratos da Vida no Alto Tietê". A entrada é gratuita.

Com tiragem de mil exemplares, o livro que contém 15 textos e 14 fotografias, contou com a participação de alunos do ensino fundamental e médio da rede pública e privada de ensino, além de instituições sociais comunitárias. Sem contar que, para a realização da obra, os mesmos participaram de um concurso de redação e fotografias, intitulada "Vida no Alto Tietê" para realização do projeto cultural.

Segundo a gestora do instituto, Silvia Rangel, o concurso realizado no primeiro semestre deste ano, obteve centenas de inscrições de crianças e adolescentes, através de uma seleção de jurados na área de fotografia e linguagens de textos, além dos critérios de avaliação. "A ideia é valorizar a cultura local, a diversidade e provocar um olhar para a territorialidade como força de resgate e divulgação do patrimônio local", comenta.

Ação

O Projeto "Retratos da Vida no Alto Tietê", pretende estimular a participação e senso crítico e visual despertando o hábito da leitura, escrita e imagem, além do acesso gratuito às fontes da cultura e o exercício dos direitos culturais, promovendo e estimulando a regionalização da produção cultural e artística brasileira.

Com ideia de apresentar o resgate cultural do Alto Tietê e a valorização das aldeias indígenas, do meio ambiente e do cotidiano, a obra propõe o incentivo a formação artística e cultural, premiando os melhores autores de textos e imagens que retratem a cultura e vida na Região do Alto Tietê.

"As diferenças entre regiões, localidades, aldeias e grupos sociais são sobretudo diferenças culturais. Em vez de procurar esquecê-las, ou deixá-las esquecer, não seria melhor procurar afirmá-las e promovê-las? É preciso deixar de considerar o desenvolvimento cultural como um luxo supérfluo e reconhecê-lo como um motor do desenvolvimento econômico e social", pontua.

Sobre

O Instituto Thadeu José Moraes, fortaleceu suas ações culturais em 2008, buscando a interdisciplinaridade da comunicação com foco na socialização e valorização dos vínculos culturais e comunitários. Em 1996, foi lançado no Instituto o Programa Jornal e Educação, que tinha como foco o desenvolvimento de jornal literário. A ação foi idealizada pela associação dos Jornais (ANJ) de Suzano, o então jornal DS Escola - um jornal a Serviço da Comunidade.

A associação também realizou entre os anos de 2015 e 2016 com o apoio da Lei Rouanet em parceria com o Ministério da Cultura, o projeto "A Arte das Crônicas e Contos" que também ampliou e deu oportunidade, tanto aos profissionais quanto ao público, sobre a valorização cultural.