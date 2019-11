Miss e Mister Melhor Idade representam Suzano em etapa estadual

Suzano marcou presença em mais uma edição da etapa estadual do concurso Miss e Mister Melhor Idade, representada pelo casal Cleunice Santana Araújo e Renato Araújo, coroados em setembro. O evento ainda foi prestigiado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi.



O concurso reuniu os casais mais charmosos do Estado, vencedores nas respectivas etapas municipais de cada cidade paulista. O casal suzanense participou do desfile principal, sediado no Clube Círculo Militar. Os vencedores da vez foram a Miss São Paulo e o Mister Guarulhos.



“Acredito que o concurso seja uma atividade muito saudável à melhor idade, que se enxerga integrada à sociedade e com autoestima elevada à medida em que também é incentivada a manter a saúde e o bem-estar físico e mental”, disse Larissa.

A primeira-dama finalizou agradecendo o empenho do casal e das equipes do Fundo Social, do Saspe e do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, que periodicamente promovem ações voltadas a este público.

Na edição suzanense, realizada em setembro, o município recebeu 26 concorrentes à faixa de Miss e cinco competidores ao título de Mister. Na oportunidade, os candidatos desfilaram em conjunto e individualmente, sendo avaliados nos quesitos Beleza, Simpatia e Desenvoltura.