Mogi promove Seminário sobre Desenvolvimento Sustentável

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove nesta quinta-feira (12), às 13 horas, o Seminário 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

O evento contará com apresentação da convidada Eliana Falque, membro do Conselho Estadual para os ODS e será realizado no auditório do prédio sede, que fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277, no Centro Cívico.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Comitê Municipal da Criança e do Adolescente.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.

As vagas são limitadas e os interessados em participar devem fazer inscrição em um formulário online.

Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros.

Os ODS foram construídos em um processo de negociação mundial e contou com a participação do Brasil em suas discussões e definições.

O país tem se posicionado de forma firme em favor de contemplar a erradicação da pobreza como prioridade entre as iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

Os temas podem ser divididos em quatro dimensões principais. A primeira abrange a área Social que está relacionada às necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria da qualidade de vida e justiça.

A segunda dimensão é a Ambiental. Está trata-se da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que vão da reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas.

Já no âmbito da Economia, a barodagem será sobre o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos, o consumo de energia, entre outros e, a quarta dimensão, a Institucional diz respeito às capacidades de colocar em prática os ODS.