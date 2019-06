Mogi recebe no final do mês a 12ª edição de festival de dança

Mogi das Cruzes recebe nos dias 29 e 30 deste mês, a 12ª edição do festival de dança da cidade. O evento será realizado às 14 horas, em ambos os dias, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), localizado na rua Antenor Leite da Cunha, 55 – Vila Nova Mogilar. Para assistir ao festival, basta comparecer ao Cemforpe momentos antes do festival e realizar a troca de um agasalho novo, ou em bom estado, ou um cobertor, pelo ingresso.

As modalidades de danças estão separadas nos dois dias. O primeiro dia fica por conta das modalidades clássico, repertório, neoclássico, dança do ventre, gospel e dança popular. Já no segundo dia, serão realizadas as modalidades livre, jazz, contemporâneo, sapateado, danças urbanas e danças de salão.

Serão seis jurados para assistir e avaliar as performances dos dançarinos. Os três primeiros lugares de cada modalidade receberão prêmios concedidos pelo festival. Os jurados serão Cecilia Kerche, Aracy de Almeida, Jacy Rhormens, Eleusa Lourenzoni, Lenisa Rocha e, por fim, Alex Siqueira.

Os troféus terão nomes de mestres da dança, demonstrando o reconhecimento que o festival tem por aqueles que de alguma forma se destacaram na área. Para o melhor trabalho de clássico, será entregue o troféu Aracy de Almeida; para o melhor trabalho de jazz, o troféu levará o nome de Roseli Rodrigues. A coreografia que tiver o maior destaque ganhará o troféu Revista Dança Brasil, e o grupo vencedor terá uma matéria de destaque na revista.

O Festival é um projeto viabilizado pela Lei do Incentivo à Cultura (LIC), da Prefeitura de Mogi das Cruzes. A lei é fruto de um amplo trabalho de pesquisa da equipe da Secretaria Municipal de Cultura, que consultou 11 municípios onde a lei já estava implantada, além de promover diversos fóruns e encontros por meio do Programa Diálogo Aberto, com objetivo de construir políticas públicas com a participação da sociedade civil. A Lei Municipal do Incentivo à Cultura foi criada em 2014 e regulamentada em 2016, por meio do Decreto 15.490, de 7 de julho

O festival

O festival Mogi em Dança está na sua 12ª edição e já contou com mais de 4 mil dançarinos, com um público de mais de 12 mil pessoas, arrecadando cerca de 15 mil peças de agasalho.

A companhia responsável pelo espetáculo é a Regina Ballet Produções e desde 2015 o festival faz parte do calendário oficial de Mogi das Cruzes. O objetivo do festival é proporcionar o crescimento aos profissionais e amantes de dança, oferecendo palestras, workshops e premiações com bolsas de cursos das companhias mais importantes do Brasil.