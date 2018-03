Mogiano tem foto selecionada para anuário

Uma bela imagem do entardecer do Parque Centenário fará parte do anuário do grupo de Facebook Cloud Hunters - Caçadores de Nuvens, que reúne fotógrafos profissionais e amadores do mundo inteiro, e conta com cerca de 19 mil membros. A foto é do mogiano Francisney Vinhos, do Jardim Aracy. Ele é um dos 318 fotógrafos de oito países diferentes, e o único de Mogi, que tiveram seus trabalhos selecionados para o anuário, previsto para ser publicado até o final de 2018.

Empolgado com a boa repercussão das imagens de Mogi das Cruzes nas redes sociais, em reunião com o vereador Edson Santos (PSD) o fotógrafo sugeriu mais incentivo aos projetos de saídas fotográficas, para encontros de fotógrafos e entusiastas, acompanhados de um profissional que dê dicas de fotografia e um historiador ou biólogo, dependendo do roteiro: “Foi uma grata surpresa ver a qualidade do trabalho de Francisney e sua disposição em promover nossa cidade através da fotografia. Marcamos uma reunião com o secretário Mateus Sartori (Cultura e Turismo), para discutirmos melhor novas iniciativas de incentivo ao segmento”.

No encontro, que ocorreu nesta quinta-feira (15), o secretário destacou as iniciativas da pasta a favor da fotografia, como o concurso Mogi Revela, e colocou-se à disposição para avaliar novas ações.

Francisney ressaltou o fato de Mogi ser um Município de Interesse Turístico (MIT) e considera o momento propício para novas ações na área para promover a cidade: “Temos muitos lugares bonitos e históricos em Mogi. Gosto de fotografar a cidade e sempre que divulgo as imagens nas redes sociais as pessoas ficam encantadas e curiosas. Acredito que a fotografia é um caminho interessante para fomentar o turismo em Mogi e as saídas fotográficas”.