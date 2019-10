Moriconi recebe esta quarta-feira nova edição do projeto Cultura em Debate

O Cultura em Debate, projeto da Prefeitura de Suzano, contará nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, com a presença de Ivan Rubens Dário Junior, que apresentará o livro Pedagogias da Cidade: Corpos e Movimento. O evento está marcado para ocorrer no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

A publicação é resultado da pesquisa de mestrado em Educação, que analisou a experiência do Orçamento Participativo de Suzano no período de 2005 a 2008. O autor do livro foi assessor para implementação do Orçamento Participativo em Suzano no durante a gestão do prefeito Marcelo Candido, o qual escreve o prefácio do livro.

“O livro registra uma experiência singular, um acontecimento em Suzano. Foram mais de 40 plenárias regionais deliberativas e cerca de 400 reuniões preparatórias populares. A cidade respirava democracia e participação popular direta. O contexto era de muitas conferências e vitalidade democrática. Nesse movimento criamos o Conselho do Orçamento Participativo, denominado CORPO que se reunia e, a partir das decisões tomadas nas Plenárias, apresentava ao Prefeito Marcelo Candido um Plano de Investimentos com vistas à Lei do Orçamento Anual. Ou seja, as decisões populares incluídas no orçamento público”, explicou.

O primeiro capítulo apresenta o OP em Suzano e os corpos em movimento numa cidade viva. No segundo capítulo o autor apresenta os três eixos pulsantes do texto: a cidade, o Estado e o sujeito. E as análises estão num terceiro capítulo seguido por considerações finais.

“Estou muito feliz com o convite da Secretaria de Cultura. Poderei apresentar o livro para a cidade onde esta experiência se fez matéria. Feliz sobretudo pela oportunidade de rever amigos e amigas que, juntos, escrevemos uma parte da história de Suzano.”