'Músicos do vagão' garantem vaga em federal do Rio Grande do Norte

Desta vez, Caio Godoy e Danilo Moises têm mais um motivo para comemorarem. Os jovens mogianos, mais conhecidos como "Músicos do vagão", foram selecionados para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), garantindo uma vaga no Sisu - Sistema de Seleção Unificada - por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O sonho que acabou virando realidade será concretizado finalmente, já que os garotos embarcam, neste domingo, para Natal, cidade onde a faculdade fica localizada.

Ainda sem acreditar no que está acontecendo, Caio que passou com 940 pontos, quase 100% da nota máxima na redação do Enem, diz que apesar das dificuldades o resultado acabou dando o alívio que eles tanto esperavam.

"Foi um processo de estudo que durou ao longo de um ano. Acabamos usando cursos onlines para termos uma base maior, já que estudávamos em uma escola pública de Mogi. Essa bolsa de estudos acabou sendo um divisor de águas em nossas vidas", afirma.

O jovem, de 17 anos, seguirá carreira na área da música e optou por estudar violoncelo (instrumento favorito) na escola de música da universidade federal, enquanto Danilo, que é amigo de infância e parceiro no violão com Caio, acabou seguindo na área de exatas no curso de Geofísica, chegando a obter nota máxima em Ciências Humanas de 620 pontos. "Construímos toda uma trajetória para chegar até aqui e sem dúvidas, os vagões de trem acabaram nos ajudando e muito", conta Danilo.

História

Em agosto de 2018, o DS publicou uma matéria com dois jovens mogianos que carinhosamente receberam o nome de "Músicos do vagão".

Em uma manhã comum, de uma terça-feira, eles foram avistados na linha 11 - Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) tocando "Photograph" do cantor britânico Ed Sheeran. O talento e a ousadia dos garotos acabaram parando olhares de quem estava no local, inclusive, ao da repórter Amanda Moreira. Depois de um bate-papo descontraído, os rapazes disseram que buscavam um objetivo.

"Estamos a quatro meses nos apresentando nos trens e o resultado é positivo. Queremos viver da música, pois é o nosso sonho", disseram os músicos na época.

Com o objetivo finalmente alcançado os amigos de infância, que viajarão juntos e irão morar na mesma república, ainda pretendem viver da música até mesmo fora de casa. "Respiramos música 24 horas por dia e queremos levar isso para o nosso dia-a-dia. Mesmo eu que não vou cursar nada na área artística, quero continuar com o Caio e levar alegria e som para os passageiros de Natal", conta entusiasmado.

Na última sexta-feira, 1º, eles participaram do programa "DS Entrevista" e contaram mais sobre as experiências e desafios em tocar nos vagões de trens, além das expectativas em dar um novo passo em suas novas jornadas. A entrevista na íntegra, pode ser visto na página do Facebook do jornal Diário de Suzano.