Orquestra e Banda Sinfônica de Mogi se apresentam em Campos do Jordão

A Sinfônica de Mogi das Cruzes está em reta final dos ensaios de preparação para os concertos que serão realizados neste domingo (22), no Festival de Inverno em Campos do Jordão. Desta vez, haverá dois grupos musicais representando a cidade: a Orquestra Sinfônica Jovem, que se apresenta no Auditório Claudio Santoro e a Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes na Praça do Capivari. Ambos os grupos serão regidos pelo maestro Lelis Gerson.

A Orquestra Sinfônica Jovem se apresentará a partir das 11 horas, no Auditório Claudio Santoro, com repertório formado por composições complexas dos principais compositores russos.

Dentre as obras, haverá a celebrada "4ª Sinfonia" de Tchaikovsky, com cerca de 44 minutos ininterruptos, e o "Concerto para Trombone", de Nikokai Rimsky-Korsakov, com a participação especial do solista Ricardo Pacheco.

Após o almoço, será a vez da Banda Sinfônica Jovem, na Praça do Capivari, às 14 horas. O repertório será formado por cinco músicas, dentre elas a inédita obra "Suíte Popular nº1", do compositor e saxofonista Hudson Nogueira. Inclusive, o músico chega em Mogi das Cruzes nesta semana para participar dos últimos ensaios, já que será o solista convidado a tocar com o grupo.

Em 2017, a Sinfônica levou a Orquestra para se apresentar. Já neste ano, surgiu o convite inédito para incluir também a Banda Sinfônica Jovem no cronograma. A presença dos dois grupos no festival, considerado o mais importante da América Latina, marca a consolidação dos projetos gerenciados pela associação, os quais são viabilizados pelas secretarias de Cultura e Educação do município.

A respeito dessa conquista, o maestro dos dois grupos e diretor artístico da Sinfônica, Lelis Gerson, demonstrou imensa satisfação. "Vivemos um momento musical muito importante para Mogi. É um orgulho poder contribuir com a cultura musical da nossa cidade, e estamos coroando esse momento ao levar dois grupos para o maior festival da América Latina. Somos a única cidade levando orquestra e banda. Isso mostra que estamos no caminho certo e transformando a 'Mogi da música'".

A Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes é uma entidade sem fins lucrativos e atuante desde 2003 em solo mogiano.

Atualmente, a associação realiza o gerenciamento de alguns projetos musicais das Secretarias Municipais de Cultura e Educação, atendendo cerca de 12 mil crianças e jovens que participam dos projetos: a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, os alunos dos "Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola" (projeto formado por 16 Bandas Escolares Municipais e pela Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes), aulas gratuitas de cordas, trabalho com cameratas e o coral Canarinhos do Itapety.