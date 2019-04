'Passos da Paixão' fará audiodescrição da Santa Ceia pela 1ª vez no Brasil nesta sexta-feira

Durante a apresentação do espetáculo ‘Passos da Paixão’, na sexta-feira, 19, na Praça dos Eventos, em Poá, a Associação Cultural Opereta e Cia. Teatro Roda Mundo terá pela primeira vez no Brasil a cena da Santa Ceia em audiodescrição, um recurso utilizado para as pessoas com deficiência visual.

A informação é da especialista em Educação Especial Ana Paula Mendes Guarinho, que vai coordenar este trabalho com sua equipe durante a encenação. A expectativa é que cerca de 10 mil pessoas assistam à produção teatral.

“Já consultamos, inclusive, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, a maior do Brasil, eles não fizeram este trabalho”, afirmou Ana durante o evento de lançamento do Passos da Paixão, no Teatro Municipal na semana passada.

A pedagoga irá atuar ao lado de Paloma Fermino e a ONG Amigos pra Valer para também realizar a tradução em Libras, a Linguagem Brasileira de Sinais, para as pessoas com deficiência auditiva.

O tema deste ano: “Um povo do Brasil, Um povo do Sertão” vai falar não só do lugar geográfico, mas também de forma figurada, os sertões da vida do povo brasileiro, as periferias, os guetos, as comunidades. A direção do espetáculo propôs um olhar não só para as mazelas sociais, mas também as riquezas culturais. “É um trabalho coletivo. É valorizar o processo de quem se dedica parte de sua vida. As donas de casa, que deixam os maridos em casa para contracenar, confeccionar. Os jovens, que enfrentam a jornada de trabalhar, estudar, mas também ensaiar. Todos nós vivemos neste sertão”, disse a diretora geral do Passos da Paixão, Lidiane Santos.

Em 2019 serão cerca de 140 pessoas envolvidas diretamente, sendo 60 pessoas no elenco.