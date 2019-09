Poeta suzanense é indicado ao 1º Prêmio Suburbano Convicto

O poeta suzanense José Vandei Silva de Oliveira, ‘Seu Zé, é um indicados para concorrer ao 1º Prêmio Suburbano Convicto 2019. O livro ‘Falo’ disputa com outras 29 obras. O evento é organizado pelo escritor Alessandro Buzo e acontecerá em dezembro. O local ainda não foi definido.

Os escritores indicados ao prêmio são aqueles que lançaram obras desde 1990. E tem como foco a literatura periférica. A votação para a primeira fase do prêmio segue até 25 de setembro, por meio do site: www.premiosuburbanoconvicto.com.br.

O livro ‘Falo’ é, segundo o poeta suzanense, uma “afirmação de quem fala o que pensa”. A raiz nordestina é uma característica da obra, que, ainda, tem uma linguagem mais discreta.

Nela, o escritor usa a fala como uma arma para expressar o que pensa. As poesias escritas retratam questões sociais, cotidiano e políticas. Os textos de ‘Seu Zé’ são publicados nas redes sociais, como uma forma de facilitar a leitura por outras pessoas.

O poeta suzanense é um dos integrantes do coletivo que organiza o Sarau na Galeria. E acontece há seis anos na cidade. O evento começou numa galeria de bares, na região central da cidade. Depois, foi para a Escola Estadual Professor Geraldo Justiniano de Rezende Silva e, em 2019, é realizado no Casarão das Artes, localizado na Rua Vinte e Sete de Outubro, 271.

"É aberto para toda a manifestação de arte, seja poesia, musica, etc, e sempre tem um convidado. Seja banda com musica autoral, escritor ou exposição de arte. Essas atividades sempre são fixas e abertas ao publico", explica.

José Vandei Silva de Oliveira tem 42 anos. Ele é natural de Lavras da Mangabeira, no Ceará. Atualmente, o escritor mora na Vila Figueira, em Suzano.

‘Seu Zé’ conta ter se inspirado para escrever, depois do envolvimento com o Sarau e a infância no Nordeste. “Toda a cultura nordestina, quando volta a minha memória, me inspira muito", destaca.

Atualmente, o descontentamento com a política e questões sociais também o inspiram a falar de forma “poética e suave, mas direta e real”, conforme o escritor afirma.

Nesse tempo como poeta, o suzanense realizou palestras e rodas de conversa sobre a importância da leitura e a poesia na vida das pessoas.

Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do poeta pode acessar o Instagram "PoetaSeuZe" ou pelo Facebook, no link https://www.facebook.com/vandei.oliveira.