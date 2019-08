Programação para comemorar os 459 anos de Mogi tem opções para toda a família

As comemorações pelos 459 anos de Mogi das Cruzes terão uma programação especial de eventos para a família mogiana, com shows, entregas de obras, atrações esportivas e de lazer, além de mais uma edição da Expo Mogi. A agenda preparada pela Prefeitura prevê atrações que acontecem no final do mês de agosto e durante o mês de setembro.

Entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, quando é comemorado o aniversário da cidade, a Prefeitura realiza a Expo Mogi 2019, que terá shows e praça de alimentação com diversas opções para os mogianos. A atração acontecerá no Espaço Pró-Hiper, no Mogilar, e tem entrada gratuita. Os destaques ficam para as apresentações do MC Kevinho (29/8), Anitta (30/8), Vitor Kley (31/8) e da dupla Matheus e Kauan (1°/9).

No dia 29, a Expo Mogi abrirá para o público às 17h. As apresentações acontecem a partir das 18h, com a discotecagem com DJ Pantera, seguida pelo show do grupo de dança Free Step On. Às 20h30, o MC Kevinho fará seu show para os mogianos.

Já no dia 30, o público também terá acesso ao local da festa a partir das 17h. A abertura das apresentações ficará a cargo de Kacá Novais e MC Caveirinha. A partir das 20h30, a cantora Anitta subirá ao palco da Expo Mogi. No sábado, dia 31, as atrações começam com a Arena MC 10 anos e o rapper Rael. Na sequência, a partir das 22h, o palco será ocupado por Vitor Kley.

Fechando a programação, no dia 1º de setembro, a Escola de Arte em Dança e a dupla sertaneja Pedro e Luiz subirão ao palco antes do encerramento das festividades da Expo Mogi com Matheus e Kauan. No domingo, a abertura da Praça de Alimentação acontecerá às 11h.

Na praça de alimentação da Expo Mogi 2019, estarão presentes instituições e organizações não-governamentais (ONG) mogianas que cuidarão das barracas. Ao final das noites de festa, todo dinheiro arrecado será convertido integralmente as próprias instituições presentes, ou seja, além de saborear uma culinária especialmente preparada, os mogianos ajudarão de forma direta as entidades.

Programação

A programação teve início no dia 20 de agosto, com a entrega monumento “Siderurgia Mogiana”, do artista plástico Rodrigo Bittencourt. A obra foi instalada na avenida Francisco Rodrigues Filho, em Cezar de Souza, e homenageia os 20 anos de atividade da empresa Höganäs, que presenteou a cidade.

Na área da Educação, o destaque será a entrega de três novas creches, cada uma com capacidade para atender 195 alunos. Juntas, elas representarão 585 novas vagas. No dia 7 de setembro, às 10h, serão entregues duas unidades no distrito de Jundiapeba. Uma semana depois, no dia 14 de setembro, às 10h, será inaugurada a nova creche no Mogi Moderno.

Também durante a programação, serão entregues novas Academias da Terceira Idade (ATI) no Rodeio, que também terá quadra de street ball, CEU das Artes e Cidade Jardim. No Jardim das Bandeiras, a população receberá um complexo com campo de futebol, ATI e quadra de street. Outro campo de futebol que deverá sem entregue fica no Jardim Esperança.

Outro grande destaque da programação de aniversário acontecerá no dia 28 de setembro, com o início das obras e lançamento da pedra fundamental da maternidade de Mogi das Cruzes. O projeto da maternidade prevê a construção de um prédio com aproximadamente 8 mil metros quadrados distribuídos em sete pavimentos e que contará com 51 leitos, 10 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de cuidados intermediários, além da UTI Adulto, Centro Obstétrico e demais espaços especializados. O investimento será de R$ 50 milhões.