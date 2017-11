Projeto de musicalização para deficientes visuais será lançado nesta sexta em Mogi

Mogi das Cruzes lança nesta sexta-feira (24), às 16h30, o projeto Novos Olhares. A ação é uma parceria entre a Prefeitura e o projeto Orquestra Sinfônica de Mogi, que visa a inclusão e a oferta de oportunidade às pessoas com deficiência visual na cidade.

O projeto surgiu a partir da jornalista e locutora Carla Domene, que trabalha com um grupo de deficientes visuais e identificou em alguns uma grande sensibilidade auditiva e a vontade de se manifestar por meio da música.

Tendo como base o projeto Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, que já possui uma estrutura e amplo histórico no segmento instrumental, foi criada uma turma especialmente para esses alunos, que agora estão aprendendo violino.

As aulas acontecem uma vez por semana no Centro de Cidadania e Arte (Ciarte) e são conduzidas pela violinista Bruna Larissa. Bruna foi uma das alunas que ingressou no projeto logo quando ele teve início, há 15 anos, e acabou seguindo profissionalmente a área da educação musical, além de atuar como monitora e auxiliar na parte administrativa do projeto Orquestra Sinfônica.

A experiência de trabalhar com deficientes visuais, contudo, é algo novo, tanto para os alunos, quanto para a monitora. O pouco tempo não esconde, contudo, a realização de todos os envolvidos, bem como a habilidade dos alunos com o instrumento.

A perspectiva, como conta o secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, é fazer o grupo crescer e possivelmente no futuro ter na cidade um grupo de câmara composto por instrumentistas deficientes visuais. A princípio, o grupo se preparar para uma apresentação no dia 14 de dezembro, durante a realização de mais uma Cantata de Natal, que será a partir das 20h, na Catedral de Santana.

“Ainda estamos no primeiro momento, em que o grupo inicia as aulas, mas a ideia é buscar novas pessoas que tenham interesse de integrar o projeto e quem sabe futuramente possamos vir a ter um grupo de câmara formado inteiramente por deficientes visuais. Acima de tudo, o projeto prova que a limitação visual não é empecilho”, pontua o secretário.

Os alunos que compõem o grupo atualmente são Dirce Machado, Iolanda dos Santos, José dos Santos, Marcio Magalhães e Robson Sousa.