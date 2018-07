Projeto De Olho no Duto promove ‘Dia de Circo’ em bairros de Suzano

O projeto De Olho no Duto vai realizar a ação intitulada “Dia do Circo” nos dias 26 (quinta-feira) e 28 (sábado), em bairros de Suzano: Cidade Boa Vista e Jardim Colorado. O objetivo é levar atividades culturais, de forma gratuita, a população.

A programação contará com um dia inteiro de apresentações do núcleo Circo do Asfalto. Serão acrobacias, malabarismos e bate-papo com a comunidade para promover cultura e cidadania, além de refletir sobre temas importantes sobre qualidade de vida.

Projeto

O De Olho no Duto vem atuando desde janeiro em comunidades nas cidades de São Paulo, por meio de um grande encontro do palhaço com o indivíduo comum, alegrando moradores e envolvendo o público de todas as idades.

O projeto é desenvolvido por meio de uma parceria entre a Transpetro e o Instituto Cultural Escola Livre de Palhaços (Eslipa), que em São Paulo é representado por duas companhias de circo, sendo a Pequena Trupe de Circo e Circo do Asfalto.

De acordo com Lilian Moraes e Richard Riguetti, responsáveis pelo Instituto Eslipa, o projeto visa a promoção dos direitos humanos e da cidadania, a inclusão social, o respeito a diversidade humana e cultural.

“Todas as atividades do projeto serão realizadas em espaços públicos abertos, com o compromisso de promover o diálogo permanente entre os artistas e a comunidade, para identificar, potencializar e valorizar as iniciativas artísticas e culturais de cada região”, ressalta os responsáveis.

Programação

No dia 26, o bairro Cidade Boa Vista vai receber as atividades circenses das 8 ás 12 horas. A encenação será na Escola Municipal Guiske Tadano, localizado na Rua Murilo de Matos Farias, 513. Já no dia 28 (sábado), a ação será realizada no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (Rua Domingos Vitorino, 68 , Jardim Cacique) das 10 ás 12 horas e das 14 às 17 horas.

Os interessados em participar das oficinas de Circo com a companhia deverão se inscrever no local com alguns minutos de antecedência.

Circo do asfalto

A companhia Circo do Asfalto foi formada em 2008 pelo casal Fran e Douglas Marinho, pesquisando as artes circenses de rua e a cultura popular.

Buscando levar a arte a pequenas comunidades, vilarejos, aldeias, quilombos e outras cidades fora da rota tradicional de artes no Brasil, a companhia já circulou por todas as regiões brasileiras e diversos países da América Latina, apresentando-se em mais de mil e quinhentas cidades, através de produções independentes, festivais, convenções de circo, prêmios e editais de incentivo à cultura.

A companhia consolidou-se como referência e hoje mantém um espaço independente em Santo André - o Espaço Cultural Circo do Asfalto - onde recebe artistas de todo o mundo. Outras informações, através das redes sociais: facebook.com/eslipa; facebook.com/circodoasfalto e facebook.com/pequenatrupedecirco.