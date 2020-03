Rapper suzanense Simas lança o simule 'Flow Mia Khalifa'

Depois de 3 singles e o EP Unhas e Dentes em 2019, Lucas Simas, ou somente Simas, como é conhecido na cena, inicia 2020 de forma ácida. Na última quinta feira, 26 de março, o single Flow Mia Khalifa foi disponibilizado no Youtube, Spotify, Deezer, e em todas as outras plataformas digitais.

Sobre um instrumental recheado de samples, 808s, orgãos e corais, produzido por ele mesmo, Simas compara a atual cena mainstream do rap com a pornografia: superficial, feita de aparências, e que confunde o público ao fazer com que pensem que essa camada extremamente artificial trata-se de realidade.A homenagem à ex-atriz pornográfica mais famosa do mundo no título remete às recentes declarações da mesma, criticando duramente a indústria da qual fazia parte. O “intervalo comercial” no meio da música faz uma sátira à conhecida publicidade de sites pornográficos, e o final da música entrega

A capa, repetindo os últimos lançamentos de Simas, é da artista osasquense Kathleen Almeida (@kkkkkkkathleen), que fez uma pintura de óleo estilizada de Mia Khalifa amamentando uma versão bebê do rapper. Gravado nos estúdio EMA, em Poá (ZL de São Paulo), a faixa foi produzida, mixada e masterizada pelo próprio artista, que também produziu o lyric vídeo que acompanha a canção no Youtube.