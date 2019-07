Rock na Boa leva mais de 2 mil pessoas ao Parque Max Feffer

Mais de 2 mil pessoas prestigiaram neste domingo (21) o projeto Rock na Boa, promovido pela Prefeitura de Suzano no Parque Max Feffer. Os metaleiros do Korzus e as bandas covers Prowler: The Early Days, Old School Trip, Thor e Haunter agitaram o público. O evento era uma referência ao Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho.

Os shows reuniram pessoas de todas as idades. A entrada era condicionada à doação de alimentos ou agasalhos, que somaram 548 quilos e cerca de 300 peças, respectivamente, que foram doados ao Fundo Social de Solidariedade.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, que participou do evento, disse ter muito orgulho de Suzano ser palco para grandes talentos, como as bandas que se apresentaram. “Parabéns aos músicos e às pessoas que vieram assistir aos shows. Agradeço também ao nosso secretário de Cultura, Geraldo Garippo, e ao Coletivo do Rock pela organização, que foi um sucesso”, afirmou.

Os shows

A primeira banda a se apresentar no início da tarde foi a Thor, que trouxe um setlist com clássicos do hard rock dos anos 1970. Em seguida o grupo Old School Trip, de Mogi das Cruzes, prestou uma homenagem às bandas clássicas do hard rock e heavy metal, com um repertório de AC/DC, Iron Maiden, Dio e Ozzy Osbourne.

O clima foi ficando cada vez mais quente com a apresentação banda Haunter, que é de Suzano, e tocou músicas do grupo britânico de heavy metal Judas Priest. Na sequência, a banda Prowler: The Early Days fez um tributo ao Iron Maiden, clássico grupo britânico de heavy metal.

A banda Korzus, principal atração, fechou o dia tocando thrash metal. Com mais de trinta anos de estrada, o Korzus é formado pelos músicos Marcello Pompeu (vocal), Heros Trench e Antonio Araújo (guitarras), Dick Siebert (baixo) e Rodrigo Oliveira (bateria). O Rock na Boa foi organizado pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o Coletivo do Rock de Suzano.