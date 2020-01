Secretaria de Cultura de Suzano abre inscrições para financiamento de projetos voltados às artes cênicas

Artistas, produtores e coletivos que desejam ter seus projetos voltados às artes cênicas financiados pela Prefeitura de Suzano podem se inscrever até 7 de fevereiro (sexta-feira) na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), de segunda a sexta-feira, entre 8 e 16 horas. Cada proposta vai receber R$ 10 mil.

Aberto em 17 de janeiro, o edital de Chamada Pública Nº 01/SMC/2020 vai escolher até dez projetos, com investimento total de R$ 100 mil, de organizações e coletivos artísticos com iniciativas de dança, teatro e artes circenses. Os detalhes sobre a documentação necessária para participar estão disponíveis no edital publicado no site oficial da Prefeitura de Suzano, na aba “Editais e Licitações” (http://bit.ly/EditalCultura2020).

Para escolha dos trabalhos, serão levados em conta quatro aspectos: excelência artística, qualificação da equipe envolvida, viabilidade de circulação do projeto e coerência do método de trabalho das oficinas, em um total de 30 pontos para classificação. Cada concorrente deverá inscrever apenas um projeto para o certame.

Os trabalhos vencedores receberão R$ 10 mil e deverão realizar três apresentações, que acontecerão tanto em locais públicos quanto em equipamentos da Prefeitura de Suzano, como nos Centros Culturais e em escolas da rede municipal de ensino. O edital terá validade de 12 meses, no entanto a expectativa da pasta municipal de Cultura é de que os projetos sejam realizados ao longo de 2020.

Para o titular da pasta, Geraldo Garippo, o edital reforça o compromisso da gestão municipal com a oferta de Cultura para a população como um todo. “Com esta iniciativa, vamos fortalecer grupos e coletivos que têm uma linguagem e um acesso direto à população, além de estimular a criação de uma nova geração com as oficinas que deverão ser oferecidas. É o compromisso da municipalidade com o fomento e a oferta de cultura em nossa cidade”, explicou.

Mais informações sobre o edital de chamada pública para a Cultura estão disponíveis pelo telefone (11) 4747-4180.