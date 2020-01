Show gratuito “Cãezinhos Heróis” é atração no Suzano Shopping neste sábado e domingo

Para animar e entreter a garotada nesses últimos dias de férias antes da volta às aulas, o Suzano Shopping traz, em sua programação, três pockets shows gratuitos: “Cãezinhos Heróis”, “Bebê Tubarão” e “Bonequinhas Surprise”. As apresentações são para crianças de todas as idades e no final dos espetáculos elas podem participar de sessão de fotos com os personagens.

A programação começa já neste sábado e domingo (25 e 26) com a presença dos personagens caninos mais fofos do universo infantil no pocket show “Cãezinhos Heróis”, às 16 horas. No espetáculo, a turminha de filhotes de quatro patas, com personalidades e habilidades para salvar e ajudar ao próximo, encanta o público com a mensagem de que, na vida, é importante o trabalho em equipe e a boa cidadania.

No outro sábado, dia 1 de fevereiro, a atração é “Bebê Tubarão”. A história é inspirada no bebê tubarão com sua família e seus amiguinhos que se tornou fenômeno mundial a partir de milhões de visualizações no Youtube. Em formato de pocket show, com a apresentação no Suzano Shopping, os personagens vão fazer a garotada cantar e dançar.

E no dia 2 de fevereiro, domingo, será a vez das "Bonequinhas Surprise" - aquelas menininhas colecionáveis com seus muitos figurinos que viraram febre entre as crianças agora estarão em um divertido pocket show.

As apresentações ocorrem sempre às 16h, no corredor da expansão do shopping (em frente à loja Polo Wear), com entrada gratuita, e incluem sessão de fotos com os personagens ao fim de cada espetáculo. Somente para as fotos, porém, é necessário retirar senhas no dia de cada show, a partir das 12 horas, no balcão do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), localizado no corredor ao lado da loja CVC.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE FÉRIAS DO SUZANO SHOPPING



Dias 25 e 26 de janeiro (sábado e domingo)

16h: Pocket show “Cãezinhos Heróis” e sessão de fotos*



Dia 01 de fevereiro (sábado)

16h: Pocket show “Bebê Tubarão” e sessão de fotos*



Dia 02 de fevereiro (domingo)

16h: Pocket show “Bonequinhas Surprise” e sessão de fotos*



*Retirada de senhas para sessão de fotos: a partir das 12h no dia de cada espetáculo, no balcão do SAC (no corredor ao lado da loja CVC).



Quanto: Gratuito.

Onde: Corredor da expansão, em frente à Polo Wear.

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí.

Telefone: (11) 3636-7000.