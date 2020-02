Suzano faz nova chamada pública para cadastramento de artesãos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano abre nesta semana mais uma chamada pública aos artesãos da cidade que ainda não possuem a carteira municipal da categoria. O documento viabiliza a participação dos cadastrados em seletivas para feiras de negócios e na futura Casa do Artesão, acesso a cursos, representação do artesanato suzanense fora do município, entre outras ações de valorização da classe.

Os interessados devem procurar o Departamento de Desenvolvimento de Negócios e Turismo, em dias úteis, entre 27 de fevereiro e 6 de março, das 8 horas às 16h30. O agendamento pode ser feito por meio do telefone (11) 4742-9579 ou pessoalmente, na sala 211 do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Durante o período mencionado, cada artesão passará por uma prova de confecção durante atendimento na própria sede do setor.

A chamada pública determina que o participante comprove residência em Suzano e demonstre domínio da técnica com produtos contemplados na Base Conceitual do Artesanato Paulista. O processo será fotografado e avaliado para garantir um critério de qualidade.

De acordo com a responsável pelo departamento, Ana Rosa Augusto, no primeiro chamamento, 160 profissionais foram certificados com a Carteira Municipal de Artesão. “Já temos uma lista de 60 pessoas que procuraram o departamento em busca do cadastramento. Todos esses artesãos serão contatados para se apresentarem no setor”, explicou.

Neste ano, a chamada pública será a única para a categoria, conforme decisão da Comissão de Promoção do Artesanato de Suzano. Ou seja, quem deseja se credenciar não deve perder o prazo até 6 de março. A ação ocorre em conformidade com a lei municipal nº 5.177/2019, que institui o Programa Municipal de Valorização do Artesanato e do Artesão de Suzano.

O principal objetivo do cadastramento é mapear e certificar a categoria. Assim, será possível entender as necessidades dos artesãos para viabilizar suas atividades, com a criação de feiras e cursos voltados a cada segmento. Além disso, o procedimento viabiliza a participação em festas tradicionais da cidade. Esta ação também reflete no turismo e no comércio, garantindo mais desenvolvimento ao município.