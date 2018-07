Suzano recebe 33ª Festa da Cerejeira nesse final de semana

A cidade de Suzano recebe nesse final de semana - 14 e 15 de julho - a 33ª edição Festa da Cerejeira. O evento, que será promovido entre 10 e 22 horas, tem entrada gratuita e acontece na sede da Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo (avenida Armando de Salles Oliveira, 444, no centro). A expectativa dos organizadores é atrair 30 mil pessoas nos dois dias.

Com o objetivo de comemorar o florescer da árvore típica do Japão e os 110 anos de Imigração Japonesa no Brasil, a celebração nipônica vai oferecer atividades gratuitas ao público, como atrações musicais e culturais, além de contar com barracas de comidas típicas, souvenirs, artesanatos, cosméticos e muito mais. A novidade deste ano ficará por conta do Workshop de Cultura Japonesa, que abordará assuntos voltados à Aikidô, Kendô. Taikô, Odori (dança), Kimono, Origami e Nihongo Gakko.

E já neste sábado (14), a partir das 17 horas, o público poderá prestigiar o show do cantor e intérprete Ricardo Nakase, conhecido nacionalmente por suas apresentações da música “Enka” e também por seu visual despojado. Em seguida, também será realizada a grande final do concurso Miss Cerejeira 2018, um dos destaques da festa.

Segundo a comissão organizadora, a competição será apresentada pelo o vice-presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata, e terá 12 garotas, orientais ou descendentes, na disputa pelo primeiro lugar. Além disso, haverá o Miss e Mister Cerejeira Mirim, que apresentará sete casais, com idades entre 7 e 11 anos. “Na oportunidade, os jurados vão assistir dois desfiles: um em traje de passeio e o outro em Happi (traje oriental). Eles terão que avaliar beleza e simpatia, por exemplo. Ao fim, teremos prêmios oferecidos pelos patrocinadores", informou.

Já a abertura oficial será às 19 horas e contará com a presença de diversas autoridades do município e da região do Alto Tietê, entre elas estão o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e a primeira-dama Larissa Ashiuchi. “Será uma honra receber o prefeito e a primeira-dama, as autoridades e todos aqueles que são japoneses, descendentes ou, até mesmo, que gostam e admiram a cultura", afirmou.

Os organizadores salientaram ainda que a festa é importante para manter a tradição japonesa viva em Suzano. “Nesse ano de 2018, completamos 110 Anos de Imigração Japonesa no Brasil, que, inclusive, é o país que tem o maior reduto da colônia nipônica fora do Japão. Em âmbito municipal, a nossa cultura foi uma das que mais ajudou no desenvolvimento da cidade e esta celebração é tradicional, pois já dura 33 anos”, concluiu Katsumata.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4746-2744.