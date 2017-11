Suzano recebe ‘Em Cena Brasil’ e Mostra de Curta-Metragem

Suzano será palco de uma série de atividades culturais, voltadas para todas as idades, a partir de quarta-feira (8). Haverá eventos audiovisuais e culturais para crianças e adultos em vários pontos da cidade. No Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador), será realizado o evento “Em Cena Brasil”, promovido a partir de uma parceria entre o governo do Estado, por meio do Programa de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (Proac-SP), e a Secretaria Municipal de Cultura e com o patrocínio de uma empresa de tecnologia e serviços de limpeza.

Quarta (8) e quinta-feira (9), a partir das 15 horas, serão oferecidas gratuitamente atividades como peças teatrais para crianças e adultos, ações recreativas e leituras monitoradas, além de uma apresentação circense e um festival de curtas-metragens.

Também haverá quarta-feira (8) a abertura da Mostra de Curta-Metragem do Alto Tietê, uma parceria entre o coletivo “Lentes Periféricas” e a Secretaria de Cultura de Suzano. O evento terá a participação de 19 filmes vindos de todo o Brasil e outros seis de origem estrangeira. A mostra será dividida em três categorias: “Competitiva do Alto Tietê”, “Panorama Brasil” e “Panorama Mundial”.

As exibições terão início nesta quarta-feira (8), no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682, Centro) e no Centro Cultural Monteiro Lobato (Rua Domingos Vitorino, 68, no Jardim Colorado), no Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva (Travessa Crispim Adelino Cardoso, 42, Recanto Feliz, em Palmeiras) e na Escola Estadual Prof. Geraldo Justiniano de Rezende e Silva (Rua Basílio Valente de Aguilar, 19, na Vila São Jorge). O encerramento ocorrerá no próximo domingo (12), às 19 horas no Centro Cultural Moriconi, com premiações nas categorias: ator, atriz, montagem, roteiro, direção, filme e escolha da audiência.

O secretário de Cultura, Geraldo Garippo, vê com bons olhos as iniciativas que, embora sejam novas, vem ganhando corpo na cidade. “A vinda do ‘Em Cena Brasil’ para o nosso maior parque faz com que sejam oferecidas opções de cultura e entretenimento fora dos eixos convencionais. E a realização da mostra de curtas-metragens, pela primeira vez, pode ser o início de uma duradoura relação”, afirmou.

Mais informações sobre os eventos podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-4180.