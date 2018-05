Teatro Neura apresenta espetáculo com canções de suas produções

A música sempre esteve presente nos espetáculos do Teatro da Neura. A prova disso são os espetáculos "O Velório", "O Menino Gigante ou Os Dez Fevereiros - Um Ensaio Para o Sábado de Aleluia", "A Última Virgem - Uma Ópera Rodriguiana do Subúrbio" e "Quando o Mar de Tão Grande Virou Teto", que terão suas canções interpretadas em uma apresentação muito especial, que ocorre hoje e amanhã em Suzano.

Trata-se de "As Vinte Bocas dos Quatorze Atos - O Show do Teatro da Neura", que ocorre neste final de semana, às 20 horas, no Espaço N de Arte e Cultura, localizado na Rua José Garcia de Souza, 692, no jardim Imperador, em Suzano. Os ingressos custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada). A classificação indicativa é livre.

Musical

Inserida na programação do Neurofobia, que comemora os 14 anos da companhia teatral, a apresentação surgiu de uma ideia do diretor musical, o ator Cauê Drumond. "Antes de integrar o Teatro da Neura, eu já era apaixonado pelas canções apresentadas nos espetáculos do grupo e pelas formas que eram interpretadas", relembra.

Foi a partir daí que os 20 integrantes da companhia teatral passaram a se reunir para definir o repertório e, em seguida, ensaiar. Ainda segundo Drumond, que faz parte do Neura há dois anos, todos os membros, de acordo com as suas afinidades, estão presentes na apresentação. "Os atores que gostam de cantar, cantarão.

Os que tocam ou simpatizam com instrumentos, tocarão. Alguns farão a parte técnica. Todos participarão direta ou indiretamente do processo de criação. Estamos muito felizes de dar vida às músicas dos espetáculos, que são muito importantes para todos nós", comenta.

Segundo o produtor da companhia teatral, o jornalista Vinicius Amaral, "As Vinte Bocas dos Quatorze Atos" é um marco na trajetória do Teatro da Neura. "De tão presente nas peças do grupo, a música se torna, muitas vezes, um personagem. Ela é muito bem pensada e inserida nos espetáculos", revela.

Apaixonado pelo trabalho do grupo há anos, Amaral acredita que será tomado pela emoção durante a apresentação. "Sempre fui admirador do Teatro da Neura e muito próximo dos integrantes do grupo. Depois que me tornei produtor, esse laço se fortificou, para a minha alegria. Esta é a primeira edição do Neurofobia a qual faço parte", relata.

E o figurino, tão bem pensado nas peças da companhia teatral, não podia ficar de fora. De acordo com a figurinista, a atriz Thaís Fernandes, as roupas e os acessórios que serão utilizados na apresentação foram pensados de acordo com a cartela de cores das fotos institucionais do Neurofobia, que podem ser vistas nas redes sociais dos integrantes do grupo. "Além de seguir os tons presentes nas fotos do Neurofobia, me inspirei na particularidade e no estilo de cada um. A ideia central do figurino é que estaremos em cena vestidos para celebrar os nossos 14 anos, distante de personagens e mais próximos de nós mesmos, quando estamos fora do palco fazendo o grupo acontecer e resistindo", conta.

O grupo

Ao longo de seus 14 anos de história, conta com um repertório de mais de 20 peças e tem suas linhas de pesquisas definidas: Realismo Fantástico e Teatro Político, além dos estudos das obras de Nelson Rodrigues.

Além disso, conquistou diversos editais, como o Programa de Ação Cultural (ProAC), em 2013, com o espetáculo "O Velório", o Prêmio Funarte Artes na Rua, em 2011, e o ProAC, este ano, com a peça "A Menina da Cabeça de Bola", que, atualmente, está circulando pelo Circuito Municipal de Cultura, em São Paulo.