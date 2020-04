Tradicional Passos da Paixão de Poá será exibido pela rede social nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (10), a Associação Cultural Opereta e a Cia. Teatro Roda Mundo irão exibir às 20 horas, o Passos da Paixão pela rede social. A exibição será do espetáculo realizado em 2019, uma vez que diante da pandemia do novo coronavírus, os ensaios deste ano tiveram que ser interrompidos. O público poderá conferir pela internet, as cenas da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, de um evento já tradicional na região.

Pela primeira vez em 20 anos, o Passos da Paixão não será apresentado ao ar livre, na sexta-feira Santa, data em que sempre foi realizado. E para não deixar o público sem reviver as cenas marcantes da história de Cristo, a Associação Opereta por meio de seu Núcleo de Mídia planejaram a exibição on-line pelo Facebook. Desta forma, o interessado em acompanhar a transmissão do espetáculo do ano passado pode entrar na página do Espaço Cultural Opereta e, logo, no topo da página, a partir das 20 horas, haverá a postagem com o vídeo da peça, cujo tema foi “Um Povo do Brasil, um Povo do Sertão”. Um dos diferenciais desta exibição será a apresentação do making of com os bastidores da produção.

Ainda não está descartada a apresentação do Passos da Paixão neste ano. A produção do evento discute datas que possam ser realizadas para aproveitar parte do figurino e cenários já construídos, bem como os ensaios realizados com o elenco desde o início de 2020.

Também será avaliado o local de exibição da 21ª edição, uma vez que a programação deste ano era que acontecesse no Teatro Municipal de Poá e não na Praça de Eventos, como tem sido nos últimos anos. A Prefeitura, que alega ter “dificuldades financeiras” para custear a infraestrutura e o custeio de parte do evento não fez previsão orçamentária e não repassou verba pública para a realização da produção teatral neste ano. Este dinheiro subsidia o pagamento de despesas de profissionais, bem como palco, iluminação, som, cenários, divulgação, entre outros.