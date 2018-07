Trupe da Inclusão se apresenta nesta sexta-feira pelo Festival de Inverno

Um grupo que busca promover a conscientização sobre o cuidado, a atenção e o respeito às pessoas com deficiência se apresenta nesta sexta-feira (13), pela programação do Festival de Inverno Serra do Itapety 2018. É a Trupe da Inclusão, uma reunião de pessoas engajadas com a causa, que vão encenar o espetáculo “Se fosse você, o que você faria?”.

O objetivo da montagem, que já foi apresentada na cidade, é mostrar, de forma lúdica, como é o universo da pessoa com deficiência. O enredo é norteado por histórias engraçadas e esclarecedoras baseadas em situações reais vivenciadas não só pelo público em destaque, como por todos que convivem com pessoas que apresentam alguma deficiência.

A missão é destacar como o preconceito ainda existe, mesmo diante de inúmeras ações de conscientização e esclarecimento sobre o assunto. O elenco é formado por Joaquim Mattos, Ricardo Pedroso, Valeriana Alves, Ana Paula Affonso, Amélia Rodrigues e Mara dos Santos.

O espetáculo será apresentado a partir das 20 horas, no Theatro Vasques (Rua Dr. Corrêa, 515) e a entrada é gratuita, assim como toda a programação do Festival de Inverno.

Demais eventos

O Festival de Inverno Serra do Itapety segue com programação diária e apresentações pontuais.

Entre as intervenções fixas, o púbico pode conferir, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, a exposição “Memória, Repertório, Vivência...”, na Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieiri, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Já no Largo do Rosário, é possível visitar, também de segunda a sábado, porém das 9 às 18 horas, a Feira de Livros.

Os apreciadores de cinema podem aproveitar a programação do programa “Quartas no Cinema Pontos MIS” e assistir duas produções cinematográficas gratuitamente no Centro Cultural.

A sessão das 15 horas é com a animação de aventura “Minhocas”, que tem classificação livre e a das 19 horas é com o drama brasileiro “O Filme da Minha Vida”, indicado para pessoas com idade a partir dos 14 anos.

As exibições acontecem na Sala Multiuso Wilma Ramos, no primeiro andar do Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

A circulação por distritos do espetáculo financiado pelo Programa Municipal de Fomento à Arte e Cultura (Profac), “O Circo de Brinquedo do Palhaço Melancólico”, chega nesta semana à Sabaúna. Será uma apresentação na sexta-feira, às 16 horas e duas no sábado, dia 14, sendo uma às 10 e outra às 16 horas. O local que servirá como palco é a Praça Jesuíno Franco.

Serviço

Para todas as apresentações em palcos fechados, como é o caso do Theatro Vasques, a orientação aos interessados é chegar com antecedência, para fazer a retirada dos ingressos.

Mais informações sobre o Festival de Inverno podem ser obtidas no telefone 4798-6900.