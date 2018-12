Vila de Natal de Poá recebe cantor Regis Danese no próximo sábado

A Vila de Natal de Poá recebe, neste sábado (22), a apresentação do cantor Regis Danese, a partir das 21 horas. O cantor atrai multidões por onde se apresenta e uma de suas músicas mais conhecidas é "Faz um milagre em mim". O evento acontece na Praça dos Eventos Lucília Gomes Felippe (Av. Antonio Massa, 150, Centro).

Nos dois primeiros finais de semana da Vila de Natal, um grande público compareceu à Praça de Eventos, em sua maioria, pais que levaram os seus filhos para conhecer e participar da magia de Natal. O anfitrião da festa, o Papai Noel, foi o personagem mais procurado.

Além da Casa do Papai Noel, a Vila de Natal conta com uma grande Praça de Alimentação, tobogã para as crianças, shows musicais, com apresentação de dança e corais, entre muitas outras atrações.

O secretário de Cultura, Mário Sumirê, reforçou que a Vila de Natal é um espaço de “sonhos” e “encantamentos” criado especialmente para alegrar a família poaense, em especial as crianças. “Fizemos um planejamento e buscamos as melhores soluções para oferecer à população uma bonita decoração e um espaço onde ela possa se divertir e ter momentos de descontração”, comentou.

Último final de semana

Um grande público compareceu à Praça de Eventos para prestigiar o show de “Kell Smith”, que aconteceu no último sábado (15). A cantora agradou ao público não só pela apresentação da música “Era uma vez”, mas pela simpatia e carisma junto ao público.

Já no último domingo (16), as atrações ficaram por conta do Coral Municipal de Poá que se apresentou sob a regência de Sandra Miani, as coreografias da Academia Atitude, e o show da banda poaense W-Rox.