O censo ou recenseamento demográfico é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas. Esse estudo é realizado, normalmente, de dez em dez anos, na maioria dos países.

Segundo a definição da ONU, "um recenseamento de população pode ser definido como o conjunto das operações que consistem em recolher, agrupar e publicar dados demográficos, econômicos e sociais relativos a um momento determinado ou em certos períodos, a todos os habitantes de um país ou território".

Em Suzano este trabalho começou. Ocorreu a primeira Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Demográfico 2020 (Recap), apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Cineteatro Wilma Bentivegna, nesta semana. O encontro contou a participação de entidades da sociedade civil, a fim de garantir transparência e agregar esforços para a devida aplicação do estudo estatístico no município, previsto para acontecer entre agosto e outubro do próximo ano.

A reunião pontuou a atualização da base territorial suzanense, o processo seletivo e o projeto IBGE Educa. De acordo com o levantamento do instituto, a expectativa é de que até 450 domicílios sejam visitados, por setor censitário, sendo que Suzano conta com cerca de 570 recortes de concentrações urbanas e rurais, divididos em três distritos: Suzano, Boa Vista e Palmeiras.

Só para se ter uma ideia, os Levantamentos populacionais são realizados no país desde 1892. A partir da fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1938, que assumiu a responsabilidade pela condução da operação censitária, o censo demográfico vem sendo realizado a cada dez anos.

Ao longo desse período o Censo passou por várias modificações, sempre no sentido de introduzir as metodologias mais apropriadas, sejam elas em relação: à qualidade do dado coletado, às técnicas de amostragem; aos métodos de coleta utilizados na operação. Dessa forma, a operação censitária realizada no Brasil se tornou referência para muitos países.

Os dados são utilizados para os mais diversos fins, servindo de referência para: o repasse de verbas federais para cada um dos municípios brasileiros, por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) daí a importância.Para a aplicação do estudo, em Suzano, o IBGE prevê a contratação de mais de 230 pessoas, por meio de processo seletivo, para os cargos de coordenador censitário subárea (CCS), recenseador (REC), agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS). A equipe selecionada deve contar com o suporte de cinco postos de referência em Suzano, sendo instalações estratégicas para atendimento e orientação ao público.

Já o IBGE Educa é um projeto de fomento à educação e informação sobre estatística e geografia, com material didático distribuído nas escolas a partir do segundo semestre de 2020.