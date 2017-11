Desafio do Esporte

A Secretaria de Esporte de Suzano, sob comando do secretário Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, tem uma tarefa difícil, muito complicada, de tentar organizar o setor na cidade. O trabalho vai desde os times de base, passando pelo Futebol Amador, até as outras modalidades esportivas, que sempre ganham medalhas para a cidade nos Jogos Regionais e Abertos.

Ontem, o DS trouxe informação de que o União Suzano Atlético Clube (Usac) recebeu um comunicado da Secretaria de Esportes e Lazer para não atuar em partidas oficiais e até mesmo realizar treinos no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

O Ecus também está na mesma situação. A notificação foi dada após o ato de vandalismo e furto na cabine de controle elétrico do local, ocorrido no último dia 31. Por conta disso, a equipe que atualmente conta com o Sub-16 em competições sofre com a situação e busca alternativas para não sair prejudicado.

Não há dúvida que o apoio da Secretaria de Esportes aos dois times é importante para levar o nome da cidade. Mas é preciso também contrapartida por parte das equipes, como, por exemplo, manter o local de treinos e jogos em ordem.

Na reportagem que o DS publicou ontem, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano informou que a ocorrência foi vistoriada por técnicos da pasta na semana passada. Os danos foram de grande valor e o prejuízo inicial foi calculado em mais de R$ 100 mil. De acordo com a pasta, os reparos serão providenciados, mas não a tempo de contemplar os jovens que estão abrigados na unidade e até mesmo em razão dos recursos exigidos para este serviço.

Nos anos de 1990, a cidade viveu um fase “brilhante” no setor esportivo com o time de vôlei ganhando todos os campeonatos, paulista e nacional, trazendo os melhores jogadores do País para garantir o nome da cidade ao topo mais elevado. Suzano chegou a ser conhecida com a “cidado do vôlei” ou, para os mais entusiastas, a “capital do vôlei”.

O trabalho de investimento daquela época mudou. Muito também por conta da situação financeira diferente da década de 1990.

A situação é mais difícil. Mas, nem por isso, o esporte deve ser esquecido.

O trabalho que o secretário Arnaldo Marin Júnior tenta e tentará fazer na cidade pode garantir frutos para o futuro.

Mas, para isso, é, sem dúvida, mais do que importante a parceria com os times mais tradicionais da cidade e também com o futebol amador.

Após o lamentável episódio do Estado, a Prefeitura disse em nota que a desocupação do local tem em vista três motivos. São eles o fim do calendário esportivo do clube em 2017 e, portanto, o fim da necessidade de utilização do equipamento público; a necessidade do Poder Público de realizar obras de revitalização e reforma no estádio, para a temporada 2018; e a necessidade de conforto dos jovens abrigados na unidade esportiva. Espera-se, sobretudo, que a situação seja resolvida.