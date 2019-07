Ao longo da história, o Passe Livre estudantil é um benefício que foi muito exigido por estudantes durante décadas no País e é uma garantia muito importante alcançada pelos movimentos estudantis brasileiros, nos locais onde foram obtidos.

O Passe Livre estudantil busca fornecer condições de locomoção para estudantes que dificilmente conseguiriam pagar pelo preço do seu transporte de maneira regular para atender às aulas.

Entende-se que se a educação é uma garantia, o acesso à ela também deve ser, dentro de alguns limites que devem ser considerados, e é para isso que existe este programa.

Nesta semana, Suzano, que mantém o projeto, trouxe novidades sobre o programa.

Após o período de inscrição no programa, na última semana, os estudantes que solicitaram o benefício pela primeira vez devem comparecer na data agendada ao Posto de Atendimento da Secretaria Municipal de Educação no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, para entregar os documentos.

Nos casos de recadastramento, o procedimento foi realizado totalmente por meio do próprio site.

Se inscreveram para o recebimento do benefício 4.535 pessoas, sendo 2.921 para renovações e 1.614 novos pedidos.

Em caso de primeira solicitação, o estudante – após a análise das imagens dos documentos enviados – recebe o agendamento indicando a partir de qual dia poderá comparecer ao Terminal Norte.

A luta pelo Passe Livre é uma bandeira antiga do movimento estudantil. “Somente no final dos anos 80 os secundaristas, do município do Rio de Janeiro, obtiveram o direito ao Passe livre. Neste período ocorreram muitas passeatas e reuniões com a Assembleia Legislativa, com o objetivo de pressionar o estado para garantir acesso à educação e aos bens culturais, como cinema, exposições, bibliotecas e teatros”, conforme informa a Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro (AMES-Rio).

O Passe Livre é fundamental para garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola. Nos últimos anos, o preço das passagens aumentou o equivalente ao dobro da inflação e o reajuste do salário mínimo não acompanhou a taxa. Segundo o Censo 2010 cada família brasileira tem em média três filhos. O custo que o preço das passagens representa no bolso do trabalhador é pesado e a família acaba sem ter como custear a passagem dos filhos, aumentando a estatística da evasão escolar.

Em Suzano, os atendimentos começaram ontem.

O Terminal Norte está localizado na avenida Jorge Bei Maluf, s/n, na Vila Theodoro.