A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano divulgou, nesta semana, o perfil dos devedores no comércio da cidade.

Os números mostram aumento na inadimplência durante o mês de março em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Só para se ter uma ideia, a quantidade de pessoas com nome na lista de inadimplência do comércio cresceu 8,5%. São, ao todo, 8.940 consumidores incluídos no Serviço de Proteção ao Crédito (SCPC) em março deste ano, enquanto no mesmo do mês número eram 8.234 compradores. Neste ano, o mês com pior desempenho em relação ao número de devedores foi fevereiro.

Já o mês de janeiro foi o que apresentou menor número de clientes em débito com o comércio, com 8.830 devedores.

Os dados da ACE mostraram também o perfil dos inadimplentes. Cerca de 68,75% dos devedores são do sexo feminino, 25% masculino e 6,25% não foi informado. A idade média é de 31 até 40 anos. De acordo com a ACE de Suzano, para não se endividar, o consumidor deve comprar de maneira consciente, sem se deixar levar por impulsos para não comprar acima da capacidade de pagamento, evitando dividas futuras. Em contrapartida, no ano passado milhares de pessoas deixaram a lista de devedores.

Especialistas afirmam que em épocas de crise é comum que haja um aumento na inadimplência. No Brasil não é diferente: a proporção de inadimplentes entre todos os tomadores de crédito aumentou expressivamente ao longo do último ano, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, e isso pode ter um grande impacto sobre a economia.

Todo mês temos muitos compromissos financeiros, como contas a pagar dentro de um determinado prazo. Se por algum motivo a pessoa deixar de arcar com esses gastos até a data de vencimento, entrará na inadimplência. Portanto, juridicamente, consumidor inadimplente é aquele com um débito em aberto, que não efetua os pagamentos de uma operação prevista em contrato.

Isso independe se a pessoa já está com o nome sujo. Mas, quando tem uma dívida e não quita, pode ficar negativado.

No entanto, é importante deixar claro que inadimplência não é sinônimo de endividamento.

Essa situação gera consequências complicadas, como restrição no acesso ao crédito e a outros produtos bancários.

Além disso, é sinal de desorganização das finanças e de falta de atenção aos prazos das contas.

A inadimplência significa falta de cumprimento de uma obrigação financeira previamente estabelecida em um contrato.

Ou seja, quando a pessoa não paga uma conta ou dívida. Alguns sinônimos para essa situação são: inadimplemento, incumprimento, insolvência, inexecução, descumprimento. Isso vai desde a conta do celular até a parcela do cartão de crédito, como explicam especialistas.

Daí a importância da redução da inadimplência para garantir um aquecimento da economia de uma cidade, Estado e País.