A preocupação com a estrutura das pontes em Suzano é grande, principalmente, por conta das chuvas que caíram nas últimas semanas.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que o setor de Engenharia Estrutural, da Secretária Municipal de Manutenções e Serviços Urbanos, vai realizar vistorias técnicas em todas as pontes do município para determinar as reformas que serão feitas.

A manutenção de pontes não é uma necessidade apenas de Suzano.

Outras cidades do Estado buscam a realização desse trabalho.

Em São Paulo, por exemplo, o prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), pretende finalizar as vistorias em 73 pontes e viadutos da cidade até o fim de fevereiro.

No final do ano passado, um viaduto na pista expressa da Marginal Pinheiros cedeu, bloqueando parcialmente a via, no sentido rodovia Castello Branco.

Segundo o prefeito, 11 vistorias já foram feitas de um total de 33 pontes e viadutos. Dessas, em oito já foi detectada a necessidade de laudos emergenciais para definir as reformas necessárias.

Nas 33 estruturas, as vistorias devem terminar até o fim de janeiro.

No mês seguinte devem ser feitas as mesmas avaliações em outras 40 pontes e viadutos, de acordo com o prefeito.

Em Suzano, existe, reconhecidamente, a necessidade de uma fiscalização.

Essa vistoria, no entanto, será avaliada pela administração municipal "para a elaboração de uma planilha de custos e viabilidade orçamentária", afirma o setor.

Suzano ainda não adiantou uma data de início das revitalizações e quais pontes estão sendo avaliadas nesse momento.

Uma das pontes mais conhecidas pelos munícipes é a da Avenida João Batista Fitipaldi, lado norte de Suzano.

O local carece de manutenção e os pedestres que trafegam no local reclamam da situação da ponte.

Rachaduras, falta de sinalização e asfalto precário foram citados pelos pedestres.

A preocupação é grande. Desta forma, é preciso garantir a segurança tanto para motoristas como para pedestres.

Por isso, é importante que essas obras sejam concretizadas na cidade com as providências sendo tomadas para evitar que problemas na estrutura das pontes causem acidentes.