O patrimônio histórico arquitetônico pode ser qualquer edificação que represente parte da história local de uma cidade ou município. A primeira coisa que se destaca quando se faz uma visita a algum lugar, são os prédios históricos ou as construções que de alguma forma representem ou trazem em suas características pistas sobre a história da localidade visitada e de seus habitantes.

É importante, portanto, preservar a história - desenvolvida ao longos dos anos.

Na edição de domingo, o DS trouxe informação sobre um projeto de preservação de patrimônio histórico e cultural de Suzano. A proposta passa pela fase de estudos e inventários. Visa preservar 57 pontos da cidade.

A futura lei vai abordar a preservação do patrimônio cultural. Será um conjunto que vai envolver também o tratamento de documentos, o tratamento de patrimônios físicos, (prédios) e patrimônio imaterial, ou seja, festas, costumes e hábitos da região.

A reportagem mostrou que entre os locais que foram protocolados e incluídos dentro deste plano, estão os prédios da Previdência Social, localizado na Rua Campos Salles; o antigo Restaurante Popular, localizado na Rua Felício de Camargo; a Igreja de São Sebastião, localizada na malha central e a academia Terasaki, localizada no Casa Branca.

O patrimônio arquitetônico representa uma produção simbólica e material, carregada de diferentes valores e capaz de expressar as experiências sociais de uma sociedade, segundo especialistas.

Mas, com o rápido e desordenado crescimento das cidades brasileiras, com uma progressiva perda e descaracterização do patrimônio histórico, traz reflexão acerca da constante necessidade de transformação dos espaços urbanos, paralelo às implicações referentes à qualidade ambiental e preservação do patrimônio construído.

A política de preservação precisa ser discutida como um fator importante para a cidade, uma vez que Suzano ainda precisa de leis que contemplem a conservação de memória municipal.

No momento, a Secretaria de Cultura, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano está dando andamento na elaboração da legislação para depois encaminhar o projeto para a Câmara de Suzano, onde será analisada e votada.

O patrimônio histórico e cultural deve ser valorizado. A sensibilização e conscientização do por que e como preservar deve ser realizada por meio de políticas públicas que envolvam as comunidades e os agentes que se relacionam com os bens portadores da memória coletiva e da identidade cultural dos diversos grupos sociais.

Daí a importância do início do trabalho que Suzano pretende desenvolver no sentido de garantir que a história da cidade não se perca.